Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει το έδαφος στην Αίγυπτο να υποχωρεί και να καταπίνει δύο κτήρια.

Η καταβόθρα που σχηματίστηκε ήταν βάθους 15 μέτρων και το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε ένα πρατήριο καυσίμων στο Κάιρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάρρευση προκλήθηκε από κατασκευαστικές εργασίες σε κοντινή απόσταση.

Δείτε το σχετικό βίντεο – Ένας οδηγός φαίνεται να απομακρύνεται με το αυτοκίνητό του δευτερόλεπτα πριν τον «καταπιεί» το έδαφος:

Το Egypt Today μετέδωσε πως υπήρξαν δύο τραυματίες από το συμβάν, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.