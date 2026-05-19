Σοκ έχει προκαλέσει στην Ισπανία και στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα η σύλληψη του Τζόναθαν Άντικ, γιου του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του στη Μοντσεράτ, τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο δικαστής που χειρίζεται την υπόθεση διέταξε την προσωρινή κράτηση του Τζόναθαν Άντικ, η οποία ήταν εξαγοράσιμη με εγγύηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Η εγγύηση καταβλήθηκε και ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της Mango αφέθηκε ελεύθερος, με περιοριστικούς όρους: υποχρεωτική εβδομαδιαία εμφάνιση στο δικαστήριο, αφαίρεση διαβατηρίου και απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία.

Η σύλληψη έγινε το πρωί της Τρίτης, 19 Μαΐου 2026, στο σπίτι του. Ο Τζόναθαν Άντικ οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης ως ύποπτος στην υπόθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει τελεσίδικη κρίση ή καταδίκη.

Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, η έρευνα για τον θάνατο του Ισάκ Άντικ, που αρχικά είχε αντιμετωπιστεί ως δυστύχημα, εξετάζεται πλέον ως πιθανή ανθρωποκτονία.

Ο Ισάκ Άντικ πέθανε σε ηλικία 71 ετών, όταν έπεσε από γκρεμό άνω των 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Μοντσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη. Εκείνη τη στιγμή βρισκόταν μαζί με τον γιο του, ο οποίος θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στην έρευνα, καθώς ήταν παρών στο σημείο.

Σύμφωνα με την ισπανική El País, οι Αρχές άρχισαν να εξετάζουν πιο σοβαρά τον ρόλο του Τζόναθαν Άντικ, μετά από αντιφάσεις στις καταθέσεις του και άλλα στοιχεία της έρευνας. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η υπόθεση οδήγησε τη δικαιοσύνη στην απόφαση για προσωρινή κράτηση με δυνατότητα αποφυλάκισης μετά την καταβολή εγγύησης.

Η οικογένεια Άντικ, από την πλευρά της, υπερασπίζεται την αθωότητα του Τζόναθαν, δηλώνοντας ότι συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές. Σε ανακοίνωση που επικαλούνται ισπανικά μέσα, η οικογένεια υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν και δεν θα βρεθούν νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει τον αιφνίδιο θάνατο ενός από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της ευρωπαϊκής μόδας, την αμύθητη περιουσία της οικογένειας Άντικ και τις εσωτερικές εντάσεις που φέρονται να υπήρχαν γύρω από τη διοίκηση της Mango.

Ο Ισάκ Άντικ, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, ίδρυσε τη Mango το 1984 και μετέτρεψε την εταιρεία σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους μόδας διεθνώς. Σύμφωνα με το Reuters, η Mango κατέγραψε πωλήσεις 3,8 δισ. ευρώ το 2025, ενώ η περιουσία του ιδρυτή της εκτιμάτο περίπου στα 4,5 δισ. δολάρια την περίοδο του θανάτου του.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ η υπόθεση παραμένει μία από τις πιο πολυσυζητημένες στην Ισπανία, με τις Αρχές να εξετάζουν αν ο θάνατος του ιδρυτή της Mango ήταν τελικά τραγικό δυστύχημα ή κάτι πολύ πιο σκοτεινό.