Με δύο συγκλονιστικές αναρτήσεις στα social media ο καθηγητής του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βυρηττού, αναφέρει ανάμεσα στα άλλα: «αυτή η τρέλα πρέπει να σταματήσει».

Ο Μπιλάλ Κααφαράνι δημοσίευσε ένα συγκλονιστικό βίντεο από την κατάρρευση του κτιρίου όπου βρισκόταν το διαμέρισμά του μαζί με τη σύζυγό του.

Μέχρι σήμερα, είχε κρατήσει μια σιωπή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφεύγοντας να μιλήσει για πολιτικά ζητήματα ή την προσωπική του ζωή, χρησιμοποιώντας τις πλατφόρμες του μόνο για να προωθεί την εκπαίδευση και να εμπνέει νέους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Η τραγική αυτή εμπειρία όμως τον ανάγκασε να σπάσει τη σιωπή του, αποκαλύπτοντας με αδυσώπητη ειλικρίνεια τη θλίψη, τον φόβο και την ανθρώπινη αδυναμία που ένιωσε εκείνη τη στιγμή — μια στιγμή που άλλαξε για πάντα τη ζωή του.

I have been deliberately silent on social media for a while. I use all my social media platforms to promote education & make dreams come true for young minds. I rarely post anything about family or politics.

This morning, Israel demolished the building I have an apartment in. It… pic.twitter.com/3BHgvFHbF6 — Bilal R. Kaafarani (@BilalRKaafarani) March 18, 2026

Ο ίδιος έγραψε στα social media «Εδώ και καιρό έχω παραμείνει σκόπιμα σιωπηλός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποιώ όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσω την εκπαίδευση και να κάνω τα όνειρα πραγματικότητα για τα νεαρά μυαλά. Σπάνια δημοσιεύω κάτι για την οικογένεια ή την πολιτική.

Σήμερα το πρωί, το Ισραήλ κατεδάφισε το κτήριο στο οποίο έχω ένα διαμέρισμα. Χρειάστηκαν 22 χρόνια από την εργασία μου εδώ και 20 χρόνια από την εργασία της γυναίκας μου για να αποκτήσω αυτό το διαμέρισμα. Αυτή η τρέλα πρέπει να σταματήσει».

Και Αμερικανός χειρουργός στην ίδια μοίρα

Ένας χειρουργός, με το ίδιο επώνυμο, που εικάζεται πως είναι συγγενής του πρώτο γράφει: «Είμαι πολίτης των ΗΠΑ και χειρουργός που φρόντισα τα θύματα της βομβιστικής επίθεσης στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 2013. Πλήρωσα για 7 χρόνια για να έχω ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Βηρυτού για να απολαμβάνουν τα 3 παιδιά μου τα καλοκαίρια εκεί. Σήμερα, το Ισραήλ μετέτρεψε το σπίτι των ονείρων μου σε ερείπια, με αμερικανικά όπλα, πληρωμένα από τους φόρους μου».