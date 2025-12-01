Μια πρώην καθηγήτρια λυκείου στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας δήλωσε τελικά χθες την ενοχή της για σεξουαλικές σχέσεις με 15χρονο μαθητή της. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2024, όταν υπήρξαν καταγγελίες ότι κατείχε υλικό για σεξουαλική κακοποίηση μικρών αγοριών και όταν η οικογένεια του μικρού κατήγγειλε την σεξουαλική επαφή που είχε μαζί του.

Η Karly Rae, 37 ετών, παραδέχτηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά τον ανήλικο, ότι προέτρεψε ένα παιδί σε παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα και ότι κατείχε υλικό κακοποίησης παιδιών.

Το δικαστήριο την άκουσε να παραδέχεται ότι η σχέση της με τον μικρό μαθητή ξεκίνησε με μηνύματα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τον Οκτώβριο του 2024. Η Rae συνελήφθη αφού το θύμα και η οικογένειά του ανέφεραν την σεξουαλική επαφή, που είχε τελικά μαζί του. Αργότερα συνελήφθη ξανά για προσπάθεια επηρεασμού της μαρτυρίας του ανήλικου θύματος. Η Rae, η οποία έκτοτε έχασε τη δουλειά της ως δασκάλα, έχει προγραμματιστεί να δικαστεί για την υπόθεση τον Μάρτιο.

Teacher with 8-week-old baby pleads guilty to having sex with her student, 15 https://t.co/exhcbRC9rj pic.twitter.com/9y9xZi0t7R — New York Post (@nypost) November 30, 2025

Η Rae ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε πως ο νεαρός ήταν ανήλικος, παρά το γεγονός ότι ήταν μαθητής στο σχολείο που δίδασκε και η ίδια. Μάλιστα, μετά την αρχική της δίωξη έκανε πολλές προσπάθειες να επικοινωνήσει με το παιδί και να το πείσει να αλλάξει την κατάθεσή του για τον τρόπο που το παρέσυρε σε σεξουαλικές πράξεις.