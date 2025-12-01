Μια πρώην καθηγήτρια λυκείου στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας δήλωσε τελικά χθες την ενοχή της για σεξουαλικές σχέσεις με 15χρονο μαθητή της. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2024, όταν υπήρξαν καταγγελίες ότι κατείχε υλικό για σεξουαλική κακοποίηση μικρών αγοριών και όταν η οικογένεια του μικρού κατήγγειλε την σεξουαλική επαφή που είχε μαζί του.

Η Karly Rae, 37 ετών, παραδέχτηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά τον ανήλικο, ότι προέτρεψε ένα παιδί σε παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα και ότι κατείχε υλικό κακοποίησης παιδιών.

Η καθηγήτρια που έμπλεξε στα δίχτυα της τον 15χρονο μαθητή

Το δικαστήριο την άκουσε να παραδέχεται ότι η σχέση της με τον μικρό μαθητή ξεκίνησε με μηνύματα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τον Οκτώβριο του 2024. Η Rae συνελήφθη αφού το θύμα και η οικογένειά του ανέφεραν την σεξουαλική επαφή, που είχε τελικά μαζί του. Αργότερα συνελήφθη ξανά για προσπάθεια επηρεασμού της μαρτυρίας του ανήλικου θύματος. Η Rae, η οποία έκτοτε έχασε τη δουλειά της ως δασκάλα, έχει προγραμματιστεί να δικαστεί για την υπόθεση τον Μάρτιο.

Η Rae ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε πως ο νεαρός ήταν ανήλικος, παρά το γεγονός ότι ήταν μαθητής στο σχολείο που δίδασκε και η ίδια. Μάλιστα, μετά την αρχική της δίωξη έκανε πολλές προσπάθειες να επικοινωνήσει με το παιδί και να το πείσει να αλλάξει την κατάθεσή του για τον τρόπο που το παρέσυρε σε σεξουαλικές πράξεις.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Καθηγήτρια #μαθητής #σεξουαλική πράξη