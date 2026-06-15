Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Καθώς η αρχική δημόσια προσφορά έκανε τον Musk τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία, η Κίνα βλέπει άνοδο στον αριθμό και την περιουσία των υπερπλούσιων της τεχνολογίας. Η αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX την προηγούμενη Παρασκευή έθεσε τις βάσεις για να εδραιώσει ο Elon Musk την ιδιότητά του ως ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο και η δημόσια εγγραφή υπογραμμίζει μια ευρύτερη μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται περιουσίες, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και άλλες τεχνολογίες αιχμής αντικαθιστούν ολοένα και περισσότερο τις παραδοσιακές βιομηχανίες ως κινητήριες δυνάμεις δημιουργίας πλούτου.

Η περιουσία του Musk έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 500 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μόνο τους τελευταίους 12 μήνες, και οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας στην Κίνα έχουν επίσης δει μια ταχύτερη συσσώρευση πλούτου στις βιομηχανίες ηλεκτρικών οχημάτων, πυραύλων και δορυφόρων. «Αυτό που αποφέρει χρήματα σήμερα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που απέφερε χρήματα πριν από μια δεκαετία», λεει ο Rupert Hoogewerf, ιδρυτής της Hurun Inc, μιας ερευνητικής εταιρείας που παρακολουθεί τον πλούτο μεταξύ των πλουσιότερων ατόμων της Κίνας.

Στην εναρκτήρια λίστα Hurun Rich List το 1999, οι κατασκευαστές ακινήτων κυριαρχούσαν στην κατάταξη του πλούτου της Κίνας, αποτελώντας περίπου το 50% της λίστας. Αντιπροσώπευαν το 6% της πιο πρόσφατης κατάταξης, από 28% το 2015. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα φαινόμενο έντασης κεφαλαίου, όπου ο νικητής παίρνει τα περισσότερα», ανέφερε ο Hoogewerf σε μια έκθεση. «Οι αποδόσεις ρέουν ορμητικα σε εκείνους που ήδη ελέγχουν τα δεδομένα, την υπολογιστική ισχύ και τις πλατφόρμες».

Το Πεκίνο έχει διπλασιάσει τις δραστηριότητές του σε στρατηγικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης, των ημιαγωγών και της προηγμένης μεταποίησης. Ελπίζει ότι η τεχνολογία θα οδηγήσει την οικονομία του σε μια νέα εποχή και θα εδραιώσει τη δύναμή του στον τεχνολογικό αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ των μεγαλύτερων ωφελημένων είναι ο συνιδρυτής της ByteDance, Zhang Yiming, ο οποίος έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Κίνας στις αρχές του 2026 με περιουσία 79 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, σύμφωνα με την τελευταία λίστα Hurun Global Rich List.

Οι εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη παρήγαγαν δύο νέους Κινέζους δισεκατομμυριούχους φέτος – τον ιδρυτή της MiniMax, Yan Junjie, και τον ιδρυτή της Zhipu AI, Liu Debing – ενώ οι εταιρείες ημιαγωγών, μερικές από τις οποίες εισήχθησαν πρόσφατα στο χρηματιστήριο, συνέβαλαν σε νέα γενιά πλούσιων επιχειρηματιών καθώς το Πεκίνο επιταχύνει τις προσπάθειες για την ενίσχυση των εγχώριων αλυσίδων εφοδιασμού του.

Ο πρόεδρος της BYD, Wang Chuanfu, του οποίου η εταιρεία ξεπέρασε την Tesla στις παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων το 2025, έχει περιουσία περίπου 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την Hurun. Ο ιδρυτής της Geely, Li Shufu, και ο ιδρυτής της Xiaomi, Lei Jun, διαθέτουν περιουσία που ανέρχεται σε περίπου 28 δισεκατομμύρια δολάρια και 33 δισεκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα.

Μεταξύ των ατόμων που εισήλθαν για πρώτη φορά φέτος στη λίστα με τους πλουσίους, ο ιδρυτής της Regencell Bioscience, Yat-Gai Au, αναδείχθηκε ένας από τους μεγαλύτερους κερδισμένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, με την περιουσία του να αυξάνεται στα 13 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι ιδιωτικές διαστημικές εταιρείες προσελκύουν επίσης το ενδιαφέρον των επενδυτών, καθώς η Κίνα επιταχύνει τη χρηματοδότηση για προηγμένες υπολογιστικές και διαστημικές υποδομές εν μέσω εντεινόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των τεχνολογικών τομέων των ΗΠΑ και της Κίνας.

Η αγορά εμπορικού διαστήματος της Κίνας έφτασε τα 413,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 και προβλέπεται να αυξηθεί στα 517 δισεκατομμύρια φέτος, με την περαιτέρω επέκταση να αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,52 τρισεκατομμύρια έως το 2030, σύμφωνα με την κινεζική εταιρεία ερευνών AskCI Consulting.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η GalaxySpace, μια εταιρεία δορυφόρων με έδρα το Πεκίνο, η οποία συχνά συγκρίνεται με την επιχείρηση Starlink της SpaceX, αποτιμήθηκε σε περίπου 4,72 δισεκατομμύρια σε πρόσφατους γύρους χρηματοδότησης, σύμφωνα με δημοσιεύματα των εγχώριων μέσων ενημέρωσης. Με βάση τις δημόσιες γνωστοποιήσεις μετοχικού κεφαλαίου, το μερίδιο του ιδρυτή Xu Ming στην εταιρεία φέρεται να αξίζει περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια .

Πηγή: South China Morning Post