Η αστυνομία στην Αυστραλία ανακοίνωσε ότι απήγγειλε κατηγορίες για 59 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας για τρομοκρατία σε βάρος του άνδρα που άνοιξε πυρ σε συνάθροιση για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Τρεις ημέρες μετά την «σχετιζόμενη με την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους» επίθεση στην παγκοσμίως γνωστή παραλία του Σίδνεϊ, 22 τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Εννέα από τους ασθενείς παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση ως σήμερα (17/12) το πρωί, ενώ άλλοι 13 βρίσκονταν σε σοβαρή, πάντως σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας αυτής της Αυστραλίας.

Στην επίθεση της Κυριακής σκοτώθηκαν επιτόπου ή υπέκυψαν σε νοσοκομεία 15 άνθρωποι. Σκοτώθηκε επίσης επιτόπου ο ένας από τους δράστες, ο πενηντάχρονος πατέρας, που εκτέλεσε την επίθεση μαζί με τον 24χρονο γιο του. Άλλοι περίπου 40 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με ελαφρά και επιπόλαια τραύματα.