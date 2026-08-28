Τη σαφή θέση ότι η Πολωνία δεν επιθυμεί τη στάθμευση συμμαχικών πυρηνικών όπλων στο έδαφός της εξέφρασε την Πέμπτη, 27 Αυγούστου, ο υφυπουργός Άμυνας της χώρας, Πάβελ Ζαλέφσκι, μιλώντας από την έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι ανησυχίες για ενδεχόμενη ρωσική εισβολή σε νατοϊκό έδαφος ολοένα και εντείνονται.

Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους εάν μια μελλοντική αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Πολωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει και πυρηνικές δυνατότητες, ο Ζαλέφσκι ήταν απόλυτος. «Όχι. Αυτό που θέλω να πω πολύ καθαρά και ειλικρινά. Η Πολωνία δεν επιθυμεί να έχει πυρηνικές κεφαλές στο έδαφός της», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έσπευσε να διευκρινίσει ότι η Βαρσοβία επιθυμεί μεν να συμμετέχει στην πυρηνική αποτροπή της Συμμαχίας, αλλά αυτό «δεν σημαίνει ότι θα έχουμε πυρηνική κεφαλή στο έδαφός μας».

Η συγκεκριμένη δήλωση συνιστά την πιο κατηγορηματική τοποθέτηση της πολωνικής κυβέρνησης για το ζήτημα μέχρι σήμερα. Το τελευταίο διάστημα, αν και η Βαρσοβία διατηρούσε τον σκεπτικισμό της απέναντι στη φιλοξενία πυρηνικών όπλων, είχε γίνει γνωστό ότι βρισκόταν σε προκαταρκτικό στάδιο συζητήσεων με τις ΗΠΑ για μια πιθανή επέκταση της αμερικανικής πυρηνικής ομπρέλας στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, είχε ενταχθεί σε μια γαλλική πρωτοβουλία με στόχο την αντίστοιχη επέκταση της πυρηνικής αποτροπής του Παρισιού.

Σε ένα ξεχωριστό αλλά σχετικό επίπεδο, αξίζει να σημειωθεί πως ο Πολωνός πρόεδρος, Κάρολ Ναβρότσκι, έχει αφήσει «ανοιχτή την πόρτα» στο ενδεχόμενο η χώρα να αναπτύξει, σε βάθος χρόνου, το δικό της, ανεξάρτητο πρόγραμμα πυρηνικών όπλων.

Οι ευρύτερες συζητήσεις γύρω από την πυρηνική θωράκιση της περιοχής διεξάγονται υπό τη σκιά των προειδοποιήσεων δυτικών αξιωματούχων, οι οποίοι εκτιμούν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί σε εδάφη του ΝΑΤΟ μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Μάλιστα, πρόσφατες αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών υποδηλώνουν ότι ένα τέτοιο χτύπημα ενδέχεται να εκδηλωθεί ακόμη νωρίτερα.

Με πληροφορίες από το Politico