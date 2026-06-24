Σε μια ξεκάθαρη και κατηγορηματική δήλωση προχώρησε σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας δεν προτίθενται να εγκαταλείψουν τη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, αψηφώντας ακόμη και ενδεχόμενες πιέσεις από την Ουάσινγκτον.

Μιλώντας στο συνέδριο Muni Expo για την τοπική αυτοδιοίκηση που διεξάγεται στο Τελ Αβίβ, ο Ισραηλινός υπουργός διεμήνυσε σε όλους τους τόνους: «Δεν αποσυρόμαστε», συμπληρώνοντας μάλιστα πως η στάση αυτή δεν θα αλλάξει «ακόμα κι αν υπάρξει αμερικανικό αίτημα».

Ο Κατς έθεσε ως βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των στρατιωτών και την αποφυγή λαθών του παρελθόντος, αποκλείοντας παράλληλα την επιστροφή των εκτοπισμένων στην περιοχή: «200.000 κάτοικοι (του Λιβάνου) δεν θα επιστρέψουν. Λόγω αυτού που συνέβη στο παρελθόν σε ζώνες ασφαλείας – όπου υπήρχε άμαχος πληθυσμός, υπήρχαν βόμβες κατά μήκος δρόμων και επιθέσεις εναντίον στρατιωτών και ως εκ τούτου δεν θα το επιτρέψουμε αυτό».