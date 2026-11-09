Η «αποστολή» του Ισραήλ στο Ιράν «δεν τέλειωσε», δήλωσε χθες Κυριακή ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς, επαναλαμβάνοντας την κατηγορία ότι η Τεχεράνη προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, κάτι που διαψεύδει η Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η αποστολή δεν έχει ακόμη τελειώσει» στο Ιράν, που «συνεχίζει τις προσπάθειές του για να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», είπε ο Κατς κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής στην Ιερουσαλήμ.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν μαζί την 28η Φεβρουαρίου επίθεση εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας πως σκοπός ήταν να εξαλειφθεί «η υπαρξιακή απειλή» που βλέπει η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και στο πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης.

Ο πόλεμος εξαπλώθηκε σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής, στις μοναρχίες του Κόλπου, στον Λίβανο, στην Υεμένη.

Σχεδόν εννιά μήνες μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης, οι διπλωματικές προσπάθειες για να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες συνεχίζονται.

Το Ιράν διαψεύδει εδώ και δεκαετίες πως έχει πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο και υπεραμύνεται αυτού που θεωρεί δικαίωμά του να έχει πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς.

«Είναι καθήκον μας να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια» και «να δρούμε αν είναι απαραίτητο για να προστατεύονται οι Ισραηλινοί πολίτες», είπε ακόμη ο υπουργός Άμυνας Κατς, με φόντο τη σεναριολογία για την ενδεχόμενη επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Οι δηλώσεις του καταγράφηκαν εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας στο Ισραήλ μετά τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Ο επικεφαλής της συμμαχίας της αντιπολίτευσης, ο κεντρώος Γκάντι Άιζενκοτ, έλαβε εντολή να σχηματίσει κυβέρνηση. Αν τα καταφέρει, μπορεί να βάλει τέλος στην εποχή του απερχόμενου πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Ακόμη, ο Κατς επέμεινε για άλλη μια φορά ότι ο στρατός της χώρας δεν θα αποσυρθεί από αυτές που το Ισραήλ χαρακτηρίζει «ζώνες ασφαλείας» στη Λωρίδα της Γάζας, στον Λίβανο και στη Συρία. Τόνισε ότι «αν η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ επιλέξει να ενωθεί με το Ιράν για να επιτεθεί εναντίον του Ισραήλ, θα υποστεί εξαιρετικά σκληρά χτυπήματα».

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP