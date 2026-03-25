Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, επιβεβαίωσαν την Τετάρτη 25 Μαρτίου ότι οι IDF έχουν ξεπεράσει το όριο των 15.000 βομβών που έχουν ρίξει στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Σε σχετική δήλωση αναφέρθηκε ότι ο όγκος των βομβών που ρίχθηκαν ήταν υπερτετραπλάσιος των πυρομαχικών που χρησιμοποίησε ο IDF κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Rising Lion τον Ιούνιο του 2025.

Ωστόσο, ο ρυθμός των βομβαρδισμών έχει μειωθεί σε σταθερή βάση από τα μέσα Μαρτίου.

Στις πρώτες ημέρες του πολέμου, τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ έριχναν περίπου 1.000 βόμβες ή χτυπούσαν περίπου 1.000 στόχους καθημερινά.

Αυτός ο ρυθμός δεν ήταν ποτέ βιώσιμος για καμία από τις δύο πλευρές, απλώς και μόνο λόγω της φθοράς των μαχητικών αεροσκαφών, αλλά και επειδή έπρεπε να δοθεί χρόνος στον περιορισμένο αριθμό πιλότων μαχητικών αεροσκαφών για να κοιμηθούν.

Ήδη μετά από λίγες μέρες πολέμου, ο ρυθμός άρχισε να επιβραδύνεται.

Όμως στα μέσα Μαρτίου, ο ρυθμός των επιθέσεων μειώθηκε δραστικά.

Αριθμός βομβών που ρίχθηκαν στα μέσα Μαρτίου

Από τις 13 έως τις 19 Μαρτίου, ο αριθμός των βομβών που ρίχθηκαν από το Ισραήλ αυξήθηκε μόνο από περίπου 10.000 σε περίπου 12.000.

Συνδυάζοντας αυτούς τους αριθμούς με τις ημέρες κατά τις οποίες ο IDF ανέφερε 200 ή 50 επιθέσεις, ο ρυθμός έχει μειωθεί από 1.000 την ημέρα σε 200 ή λιγότερες ορισμένες ημέρες.

Φαίνεται ότι από τις 19 έως τις 25 Μαρτίου, πιθανότατα υπήρξαν ορισμένες ημέρες κατά τις οποίες το επίπεδο των βομβαρδισμών αυξήθηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, τα επίπεδα των βομβαρδισμών παραμένουν ακόμη πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα των αρχών Μαρτίου.

Ομοίως με τις ΗΠΑ, από τις 18 έως τις 23 Μαρτίου, ο αριθμός των στόχων που χτύπησαν οι ΗΠΑ αυξήθηκε μόνο από 7.800 σε 9.000.

Προσθέτοντας αυτούς τους αριθμούς, ο μέσος όρος των ΗΠΑ θα μειωνόταν σε 240 στόχους που χτυπήθηκαν ανά ημέρα, και πιθανότατα είναι τώρα χαμηλότερος από αυτόν, καθώς ήταν πιθανώς υψηλότερος γύρω στις 18 Μαρτίου.

Επιπλέον, ενώ ο ισραηλινός στρατός (IDF) δημοσιεύει ατελείωτες ενημερώσεις σχετικά με τους πάνω από 3.000 διαφορετικούς στόχους που έχει χτυπήσει (φαίνεται ότι χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο τέσσερις ή περισσότερες βόμβες ανά στόχο), οι ΗΠΑ δημοσιεύουν όλο και λιγότερες ενημερώσεις κάθε εβδομάδα, καθώς η σύγκρουση παρατείνεται.

Στη συνέχεια, στις 19 Μαρτίου, πηγές του IDF ανέφεραν ότι περίπου το 90% των στόχων που είχαν καθοριστεί πριν από τον πόλεμο είχαν ήδη χτυπηθεί.

Με άλλα λόγια, ακόμη και αν τα αεροσκάφη και οι πιλότοι δεν είχαν κουραστεί και εξαντληθεί, και ακόμη και αν τα δημοσιευμένα στοιχεία δεν έδειχναν σαφώς στο κοινό ότι ο πόλεμος έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, θα έπρεπε να επιβραδυνθεί επειδή το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαντλούν τους στόχους τους.

Αυτό ισχύει επειδή το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν θα προσπαθήσουν (και ίσως δεν θα μπορέσουν να βρουν) να στοχεύσουν από τον αέρα το σύνολο των 400.000 Ιρανών στρατιωτικών.

ΠΗΓΗ: jpost.com