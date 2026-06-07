Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση, γεμάτη πολιτικές και ιστορικές αναφορές κατά της Άγκυρας και προσωπικά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απάντησε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, στον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να αναλάβει «νομάρχης της Ιερουσαλήμ».

Απευθυνόμενος στον Τούρκο υπουργό, ο Ισραέλ Κατς υπογράμμισε: «Προς τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος εκτοξεύει απειλές και ονειρεύεται να διοικήσει την Ιερουσαλήμ, ξεκαθαρίζω το εξής: Η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη και το Ισραήλ δεν αποτελεί μια παρακμάζουσα Σταυροφορική Αυτοκρατορία. Αντιθέτως, είναι ένα κράτος ισχυρό και αποφασισμένο, που έχει αποδείξει στην πράξη την ικανότητά του να αμύνεται απέναντι σε κάθε κίνδυνο».

Συνεχίζοντας στο ίδιο αυστηρό ύφος, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας πρόσθεσε ότι η Ιερουσαλήμ αποτελεί την πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού εδώ και 3.000 χρόνια και θα παραμείνει αιώνια η πρωτεύουσα του Ισραήλ. Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως η Οθωμανική Αυτοκρατορία, την οποία οραματίζονται ο Μουσταφά Τσιφτσί και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει καταρρεύσει οριστικά.

Τέλος, ο Κατς κατηγόρησε την τρέχουσα τουρκική ηγεσία ότι απομακρύνεται από τις Αρχές του ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας, σημειώνοντας: «Δυστυχώς, δεν έχετε διδαχθεί τίποτα από την παρακαταθήκη του Ατατούρκ, ο οποίος πάλεψε για τον εκσυγχρονισμό της Τουρκίας. Αντί γι’ αυτό, επιλέγετε να οδηγείτε τη χώρα σας πίσω σε μια σκοτεινή και οπισθοδρομική εποχή».

Η ανάρτηση του Κατς: