Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, ορκίστηκε ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, θα «πληρώσει με την απώλεια του κεφαλιού του» για τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Όρος Χερτζλ, στην ετήσια τελετή αναφώνησης των ονομάτων των πεσόντων στρατιωτών.

«Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και εγώ δώσαμε εντολή στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) να δράσουν με σθένος, ακόμη και κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός, προκειμένου να υπερασπιστούν τους στρατιώτες μας στον Λίβανο έναντι κάθε απειλής.

Το καθήκον μας προς τους κατοίκους του βορρά παραμένει σαφές και αδιαπραγμάτευτο: να φέρουμε την ασφάλεια», συνέχισε, δεσμευόμενος να δράσει ενάντια σε απειλές και βόρεια του ποταμού Λιτανί του Λιβάνου.

«Ο Νασράλα κατέστρεψε τη σιιτική κοινότητα στον Λίβανο και ο Ναΐμ Κασέμ θα την αποτελειώσει και θα πληρώσει με την απώλεια σπιτιών και εδαφών – ακριβώς όπως έκανε η Χαμάς στη Ράφα και την Μπέιτ Χανούν στη Γάζα – μέχρι να πληρώσει και ο ίδιος με την απώλεια του κεφαλιού του», δήλωσε ο Κατς.