Οι εντάσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισπανία κλιμακώθηκαν αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ αντιπαρατέθηκε δημόσια στον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, σχετικά με την άρνηση της Ισπανίας να υποστηρίξει τη συνεχιζόμενη αμερικανικοΐσραηλινή επίθεση σε βάρος του Ιράν.

Σε πλάνα από το 2019 που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ φαίνεται να λέει στον Ισπανό ηγέτη «κάθισε κάτω» κατά τη διάρκεια μιας έντονης στιχομυθίας μετά την εμφάνισή τους στη σύνοδο της G20 στην Οσάκα.

Αυτή η κίνηση του πρόεδρου των ΗΠΑ αναδεικνύει ένα βαθύ χάσμα που υπάρχει ήδη από την έναρξη της πρώτης προεδρίας του Τραμπ.

Ο Σάντσεθ έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο δριμείς επικριτές του πολέμου μεταξύ των ηγετών της Δύσης, χαρακτηρίζοντάς τον παράνομο και επικίνδυνο και απαγορεύοντας τη χρήση των αμερικανικών βάσεων στη νότια Ισπανία για επιθέσεις στο Ιράν, κλείνοντας παράλληλα τον ισπανικό εναέριο χώρο, σε αεροσκάφη των ΗΠΑ που εμπλέκονται στη σύγκρουση.