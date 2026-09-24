Στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από την αιφνίδια επιδείνωση των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια ναυτικών γυμνασίων στην Κασπία Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι Αρχές του Καζακστάν.

“Κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης, 17 στρατιώτες παρασύρθηκαν στα ανοιχτά”, σύμφωνα με τις Αρχές της περιφέρειας Μανγκιστάου, στο δυτικό Καζακστάν.

Από αυτούς, δώδεκα βρέθηκαν νεκροί και τρεις διασώθηκαν. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των άλλων δύο στρατιωτών.