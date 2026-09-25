Τραγωδία σημειώθηκε στην Κασπία Θάλασσα, στη δυτική περιοχή Μανγκιστάου του Καζακστάν, όταν 12 Καζάκοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 7 αγνοούνται μετά την παράσυρσή τους από τα κύματα κατά τη διάρκεια της μεγάλης στρατιωτικής άσκησης «Khazar Korgany-2026».

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, όταν απρόβλεπτοι ισχυροί άνεμοι και απότομη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών χτύπησαν τις ναυτικές δυνάμεις κατά την εκτέλεση εκπαιδευτικής αποστολής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν ποινική έρευνα.

Το χρονικό της τραγωδίας στην Κασπία Θάλασσα

Το πολύνεκρο περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της διακλαδικής στρατιωτικής άσκησης «Khazar Korgany-2026», η οποία είχε ξεκινήσει στις 22 Σεπτεμβρίου στον τομέα της Κασπίας Θάλασσας που ανήκει στη δικαιοδοσία του Καζακστάν.

Στην άσκηση συμμετείχαν περισσότεροι από 500 στρατιώτες, πολεμικά σκάφη του Ναυτικού, υδρογραφικά πλοία, μονάδες της Συνοριοφυλακής, καθώς και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αποστολής εκπαίδευσης μάχης στη θαλάσσια περιοχή της περιφέρειας Μανγκιστάου, ξαφνικοί, σφοδροί άνεμοι και η ακαριαία επιδείνωση του καιρού προκάλεσαν τεράστια κύματα, με αποτέλεσμα τμήμα των ενόπλων δυνάμεων να παρασυρθεί στη θάλασσα.

Γιγαντιαία επιχείρηση για τους αγνοούμενους

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ρίχτηκαν δυνάμεις των Ναυτικών Δυνάμεων, του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών, της αεροπορίας και της συνοριοφυλακής.

Μέχρι στιγμής 12 στρατιώτες έχουν ανασυρθεί νεκροί, 3 στρατιώτες διασώθηκαν ζωντανοί, με τον έναν εξ αυτών να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και 7 στρατιώτες εξακολουθούν να αγνοούνται, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τα κύματα και τον χρόνο για τον εντοπισμό τους.

Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας εξέφρασε τα βαθιά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, διαβεβαιώνοντας ότι θα παρασχεθεί κάθε απαραίτητη οικονομική και ψυχολογική στήριξη.

Κυβερνητική επιτροπή και ποινική έρευνα για τα αίτια

Για τη διακρίβωση των αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εγκρίθηκε η διεξαγωγή της άσκησης υπό τέτοιες καιρικές συνθήκες, η κυβέρνηση του Καζακστάν συνέστησε ειδική διερευνητική επιτροπή υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Kanat Bozumbayev.

Στην επιτροπή συμμετέχει ο κυβερνήτης (Akim) της περιφέρειας Mangystau, Nurdaulet Kilybay, καθώς και εκπρόσωποι συναρμόδιων υπουργείων. Παράλληλα, στο σημείο μετέβη εσπευσμένα επιτροπή του Υπουργείου Άμυνας με επικεφαλής τον Υπουργό Άμυνας, Αντιστράτηγο Αεροπορίας Νταούρεν Κοσάνοφ, προκειμένου να συντονίσει τις επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα έκρινε το συμβάν ως εξαιρετικά σοβαρό και διέταξε την άσκηση ποινικής δίωξης.

Ειδική ανακριτική ομάδα, αποτελούμενη από αξιωματικούς του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών και της Εισαγγελίας, πραγματοποιεί αυτοψία στο σημείο και έχει διατάξει τις απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις, θέτοντας την υπόθεση υπό ειδικό έλεγχο.