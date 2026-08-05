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Ένα ιστορικό επίτευγμα για την παγκόσμια διατήρηση της άγριας ζωής σημειώθηκε στο Καζακστάν, καθώς η ενήλικη θηλυκή τίγρης Αμούρ με το όνομα Umit («Ελπίδα») απελευθερώθηκε στο Φυσικό Καταφύγιο Ile-Balkhash.
Πρόκειται για την πρώτη τίγρη που κινείται ελεύθερη στην περιοχή εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια, κάνοντας το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αναβίωση του πληθυσμού του εξαφανισμένου είδους Turan.
Η απελευθέρωση της Umit σηματοδοτεί την επιτυχημένη έναρξη της υλοποίησης μιας υψηλού επιπέδου διπλωματικής και περιβαλλοντικής συμφωνίας.
Πρόκειται για την πρώτη από τις συνολικά τέσσερις τίγρεις της Σιβηρίας (Αμούρ) που δώρισε ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, στον Καζάκο ομόλογό του κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσημης επίσκεψής του στη χώρα.
Τα τέσσερα αυτά σπάνια αιλουροειδή αποτελούν τον πυρήνα ενός ιστορικού εγχειρήματος για την ανασύσταση του πληθυσμού των τίγρεων της Κασπίας στην Κεντρική Ασία, ενός εμβληματικού είδους που αφανίστηκε οριστικά κατά τον 20ό αιώνα εξαιτίας του αλόγιστου κυνηγιού, της δραματικής συρρίκνωσης των βιοτόπων τους και της εξαφάνισης των φυσικών τους θηραμάτων.
«Umit»: Η πρώτη τίγρης ελεύθερη στο Καζακστάν μετά το 1948
Στις 31 Ιουλίου, η θηλυκή τίγρης Αμούρ με το όνομα Umit (που σημαίνει «Ελπίδα» στα καζακικά) απελευθερώθηκε στο Κρατικό Φυσικό Καταφύγιο Ile-Balkhash, στη νοτιοανατολική περιοχή της χώρας.
Βίντεο από την απελευθέρωση της τίγρης:
Εξοπλισμένη με ειδικό δορυφορικό κολάρο παρακολούθησης GPS/GSM, η Umit κινείται πλέον ανεξάρτητα στα πυκνά δάση τουγκάι και τις πλημμυρικές πεδιάδες κοντά στη λίμνη Μπαλκάς , μια περιοχή όπου κάποτε ευδοκιμούσε η πλέον εξαφανισμένη τίγρη της Κασπίας (ή Turan).
«Σήμερα γίναμε μάρτυρες ενός πραγματικά ιστορικού γεγονότος», δήλωσε ο Υπουργός Οικολογίας και Φυσικών Πόρων του Καζακστάν, Γερλάν Νισσανμπάγιεφ, επισημαίνοντας πως πρόκειται για το αποτέλεσμα πολυετούς προετοιμασίας και διεθνούς συνεργασίας.
Μια προετοιμασία που διήρκεσε πάνω από μία δεκαετία
Η επιστροφή ενός κορυφαίου θηρευτή απαιτούσε την πλήρη αναγέννηση του τοπικού οικοσυστήματος. Η κυβέρνηση του Καζακστάν εργάστηκε συστηματικά για περισσότερα από 10 χρόνια:
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2018: Ίδρυση του Κρατικού Φυσικού Καταφυγίου Ile-Balkhash.
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Αποκατάσταση της λείας: Αυξήθηκαν σημαντικά οι πληθυσμοί των αγριόχοιρων και των ελαφιών της Μπουχάρα.
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Υποδομές & Εκπαίδευση: Κατασκευάστηκαν ειδικοί περιφραγμένοι χώροι προσαρμογής και κτηνιατρικές εγκαταστάσεις, ενώ εκπαιδεύτηκε εξειδικευμένο προσωπικό για την πρόληψη συναντήσεων μεταξύ τίγρεων και ανθρώπων.
Πώς εξαφανίστηκε η τίγρη Turan και ο ρόλος της γενετικής
Οι τελευταίες τεκμηριωμένες θεάσεις τίγρεων στο Καζακστάν καταγράφηκαν το 1948. Η καταστροφή των δασών, η δραματική μείωση των θηραμάτων και το ανεξέλεγκτο κυνήγι οδήγησαν το είδος στην εξαφάνιση.
Η επιλογή της τίγρης Αμούρ για το πρόγραμμα επανεισαγωγής δεν ήταν τυχαία.
Το 2009, γενετική έρευνα απέδειξε ότι η εξαφανισμένη τίγρη Turan και η τίγρη Αμούρ είναι σχεδόν πανομοιότυπες γενετικά, ανοίγοντας τον δρόμο για την ιστορική αυτή αποκατάσταση.
Το διακρατικό πρόγραμμα με τη Ρωσία και τα επόμενα βήματα
Η Umit είναι μία από τις τέσσερις τίγρεις που μεταφέρθηκαν στο Καζακστάν τον Μάιο από την περιοχή Χαμπάροφσκ της Ρωσίας, στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας που υπογράφηκε το 2022.
Στο καταφύγιο παραμένουν ακόμη, ένα ενήλικο αρσενικό Αμούρ που υποβάλλεται σε τεστ συμπεριφοράς πριν αποφασιστεί η απελευθέρωσή του και δύο μικρά, ένα τουράν και ένα ουσούρι, που θα παραμείνουν υπό παρακολούθηση στους χώρους προσαρμογής μέχρι να συμπληρώσουν τους 18 μήνες ζωής.
Η 24ωρη δορυφορική παρακολούθηση της Umit παρέχει στους επιστήμονες πολύτιμα δεδομένα για τις κινήσεις, τις κυνηγετικές της συνήθειες και την προσαρμογή της.
Μακροπρόθεσμος στόχος του φιλόδοξου αυτού προγράμματος είναι η δημιουργία ενός πλήρως βιώσιμου, αναπαραγωγικού πληθυσμού τίγρεων στην Κεντρική Ασία.
Η Τίγρη της Σιβηρίας –Λίγα λόγια για το είδος
Γνωστή και ως τίγρη του Αμούρ, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς αιλουροειδών που υπήρξαν ποτέ στον πλανήτη.
Απαντάται κυρίως στην Άπω Ανατολή της Σιβηρίας και την οροσειρά Σιχοτέ-Αλίν (ανατολικά του ποταμού Αμούρ), με τον άγριο πληθυσμό της να εκτιμάται σήμερα σε περίπου 350 έως 600 ζώα.
Το υποείδος αυτό διακρίνεται για τις μοναδικές φυσικές προσαρμογές του στο πολικό ψύχος, όπως το παχύ στρώμα λίπους και την εξαιρετικά πυκνή, απαλή γούνα σε ανοικτόχρωμη χρυσαφί ή κοκκινωπή απόχρωση με ευρέως διαχωρισμένες σκούρες καφέ ρίγες.
Τα επιβλητικά αρσενικά μπορούν να φτάσουν σε μήκος έως τα 3,5 μέτρα και σε βάρος τα 600 κιλά.
Σήμερα, η τίγρη της Σιβηρίας κατατάσσεται στα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, αντιμετωπίζοντας χαμηλή γενετική ποικιλομορφία, ενώ οι κύριες απειλές για την επιβίωσή της παραμένουν η λαθροθηρία και η απώλεια βιοτόπων από την εντατική υλοτόμηση.
ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: THE ASTANA TIMES
ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ: THE ASTANA TIMES, NATIONAL GEOGRAPHIC