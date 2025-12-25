Εντυπωσιακό βίντεο απεικονίζει ένα νεαρό οδηγό στο Καζακστάν, ο οποίος στην προσπάθειά του να κάνει… στροφιλίκια με το Lada του, γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης, ύψους 12 μέτρων, στην κεντρική πλατεία του Σαριαγκάς, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πέφτει με φόρα πάνω στο έλατο, γκρεμίζοντάς το.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας της πόλης δείχνουν τον οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα προκειμένου να πλαγιολισθήσει το αυτοκίνητο στην άδεια πλατεία τις πρώτες πρωινές ώρες των Χριστουγέννων (γύρω στις 03:00). Στην προσπάθειά του να κάνει έναν δεύτερο κύκλο, ανοίγει περισσότερο την τροχιά του και χάνοντας, προφανώς, τον έλεγχο, καρφώνεται με δύναμη στη βάση του δέντρου ρίχνοντάς το στο έδαφος.

Στη συνέχεια φεύγει με μεγάλη ταχύτητα, αφήνοντας το αναποδογυρισμένο δέντρο πεσμένο στην πλατεία.

🎄In Kazakhstan, a driver went drifting and knocked down the main New Year’s tree The incident happened on the central square in the city of Saryagash. Later, the young man told police that he was trying to drive around the tree, lost control of the vehicle, and crashed into… pic.twitter.com/qnuJHfmPrp — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025

Η αστυνομία χρησιμοποίησε τα πλάνα από τις κάμερες προκειμένου να αναγνωρίσει τον δράστη.

«Οι αστυνομικοί μελέτησαν προσεκτικά τις εγγραφές από την περιοχή χρησιμοποιώντας κάμερες CCTV», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της. «Ως αποτέλεσμα, ταυτοποιήθηκε η ταυτότητα του δράστη».

Η αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο οδηγός οδηγούσε ένα VAZ-2105 Lada. Το όχημα κατασχέθηκε, ενώ στον οδηγό επεβλήθη πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση. Η αστυνομία τον ανάγκασε επίσης να επισκευάσει τη ζημιά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

«Ο νεαρός οδηγός επισκεύασε το κατεστραμμένο δέντρο και υποσχέθηκε να μην διαπράξει παρόμοια αδικήματα στο μέλλον», ανέφερε η αστυνομία.