Σε κατάσταση σοκ περιήλθαν επιβάτες του Διεθνούς αεροδρομίου του Αλμάτι στο Καζακστάν σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Post, τη στιγμή που αντίκρισαν έναν επιβάτη να τυλίγεται στις φλόγες μέσα σε τερματικό σταθμό αεροδρομίου, αφότου τσακώθηκε με τη σύζυγό του, επειδή δεν κατάφερε να αγοράσει εισιτήρια για τον προορισμό που είχαν επιλέξει.

Όπως επισημαίνει η New York Post το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (25/08) στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Αλμάτι, στο Καζακστάν σύμφωνα με πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας, ο οποίος φορούσε καπέλο του μπέιζμπολ και μπουφάν και φέρεται να ήταν μεθυσμένος, στεκόταν σε γκισέ του αεροδρομίου, όταν ξαφνικά τυλίχτηκε στις φλόγες.

🚨Shocking scene at Almaty Airport: A man misses his flight, argues with his wife, then douses himself in gasoline and sets himself ablaze in the terminal! 😱 Flames engulf him as he charges at staff. Quick-thinking employees extinguish it with a fire extinguisher. He’s… pic.twitter.com/eCeDQvNjPg — Fahad Naim (@Fahadnaimb) August 29, 2025

Στη συνέχεια, φαίνεται να τρέχει ουρλιάζοντας στον χώρο του τερματικού πριν καταρρεύσει στο πάτωμα, ενώ εργαζόμενοι έσπευσαν να τον σώσουν, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα.

Ο επιβάτης μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, με τα ρούχα του να έχουν καεί σχεδόν ολοσχερώς.

Ένας υπάλληλος του αεροδρομίου, δήλωσε στο Tengrin Νεws, ο άνδρας παρακαλούσε να βρει πτήση, καθώς είχε χάσει το τρένο για το σπίτι του.

Μπήκε σε ένα γραφείο και ζήτησε ένα τηλέφωνο για να καλέσει τη σύζυγό του και στη συνέχεια, μετά από καβγά μαζί της, άρχισε να περιλούζεται με βενζίνη.

«Μερικοί λένε ότι μπορεί να ήταν μεθυσμένος», δήλωσε ένας αστυνομικός στο Tengrin News.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς ο άνδρας κατάφερε να μεταφέρει βενζίνη μέσα στο αεροδρόμιο, ωστόσο εκτιμάται ότι την προμηθεύτηκε από κοντινό πρατήριο καυσίμων.