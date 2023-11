Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη (30/11) εξαιτίας πυρκαγιάς σε ξενοδοχείο της Αλμάτι, στο Καζακστάν, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, συμπληρώνοντας πως οι φλόγες έχουν πλέον κατασβεστεί.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς «βρέθηκαν 13 νεκροί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησής τους», ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Zakon.kz, άλλοι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Η πυρκαγιά, για την οποία οι αρχές ειδοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, εκδηλώθηκε στο υπόγειο τριώροφου κτιρίου, στο υπόγειο και στο ισόγειο του οποίου λειτουργεί ξενοδοχείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Χρειάστηκε σχεδόν μια ώρα στους πυροσβέστες για να σβήσουν τις φλόγες, συμπλήρωσε, πως τα θύματα πέθαναν εξαιτίας δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των τοπικών αρχών, στο κτίριο βρίσκονταν 72 άνθρωποι και οι 59 μπόρεσαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από αυτό, χωρίς βοήθεια.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

