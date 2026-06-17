Στην αποκάλυψη ότι ένας υπάλληλος του ιδιωτικού νοσοκομείου όπου νοσηλεύτηκε η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, το 2024, επιχείρησε να πουλήσει «εξαιρετικά ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες», που θεωρείται ότι αφορούσαν τον ιατρικό της φάκελο, προχώρησε σήμερα (17/6) η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της Βρετανίας.

Η έρευνα από το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών (ICO) είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς, μετά από ενδείξεις ότι προσωπικό της κλινικής προσπάθησε να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία της συζύγου του διαδόχου του θρόνου. Η Κέιτ είχε υποβληθεί σε επέμβαση στην κοιλιακή χώρα δύο μήνες νωρίτερα.

Σύμφωνα με τη σημερινή επίσημη ενημέρωση του ICO, η ποινική έρευνα ολοκληρώθηκε και τεκμηριώθηκε ότι ένας, πρώην πλέον, εργαζόμενος στον τομέα της υγείας προέβη σε «εσκεμμένη κατάχρηση» των δεδομένων, προσφέροντας τα μάλιστα προς πώληση έναντι χρηματικής αμοιβής.

Αν και το δίκτυο Sky News μετέδωσε ότι η υπόθεση αφορά άμεσα την Κέιτ, το ICO αρνήθηκε να επιβεβαιώσει το όνομα του προσώπου στο οποίο ανήκαν τα αρχεία. Το Παλάτι του Κένσινγκτον, εκπροσωπώντας την πριγκίπισσα, επέλεξε να μην προβεί σε κανένα σχόλιο.

Η αρχή προστασίας δεδομένων απηύθυνε επίσημη προειδοποίηση στο «London Clinic», ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, όπου είχε νοσηλευτεί και ο βασιλιάς Κάρολος, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν εντοπίστηκαν άλλες παραλείψεις από την πλευρά της διοίκησης.

Η 44χρονη σήμερα Κέιτ είχε χειρουργηθεί για μια πάθηση που δεν έχει διευκρινιστεί δημόσια μέχρι και σήμερα. Λίγο καιρό μετά την επέμβαση, η ίδια είχε ανακοινώσει ότι ξεκινά προληπτικές χημειοθεραπείες, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν ότι έπασχε από κάποια μορφή καρκίνου.

Πέρυσι, η πριγκίπισσα γνωστοποίησε ότι η ασθένειά της βρίσκεται σε ύφεση και επέστρεψε κανονικά στα δημόσια καθήκοντά της. Μάλιστα, τον περασμένο μήνα πραγματοποίησε στην Ιταλία την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας της.