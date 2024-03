Η Κέιτ Μίντλετον τη Δευτέρα (4/3) εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά, μετά από την σοβαρή εγχείρηση που υπεβλήθη στην κοιλιακή χώρα.

Συγκεκριμένα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας απαθανατίστηκε από τον φακό του FoxNews, κοντά στο κάστρο του Ουίνδσορ, στα περίχωρα του Λονδίνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

BREAKING: Kate Middleton spotted for first time since January hospitalization https://t.co/N8zTapbT3R

— Fox News (@FoxNews) March 4, 2024