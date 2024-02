Μια αρκετά δύσκολη εβδομάδα για την βασιλική οικογένεια πέρασε, αφού νοσηλεύτηκαν για διαφορετικούς λόγος, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ο βασιλιάς Κάρολος και η πριγκίπισσα Κέιτ.

Η κατάσταση της υγείας του Καρόλου, σύμφωνα με τους γιατρούς, καθώς εντοπίστηκε γρήγορα και πρόκειται για καλοήθη καρκίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Βέβαια, ευχάριστα είναι τα νέα και για την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, καθώς μετά το σοβαρό χειρουργείο στην κοιλιακή χώρα, κατάφερε να επισκεφθεί μαζί με τον αγαπημένο της σύζυγο και τα τρία τους παιδιά, στο Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ, όπου αναρρώνει ο πεθερός της βασιλιάς Κάρολος.

Σύμφωνα με πηγή της DailyMail: «Η Κάθριν αναρρώνει καλά. Ανυπομονούσε να αλλάξει σκηνικό και θα μπορέσει να χαλαρώσει στο Νόρφολκ, ενώ τα παιδιά θα ξεσαλώνουν με τον Γουίλιαμ».

Kate Middleton is ‘on the mend’ and has left Windsor for first time since her operation after joining Prince William and their three children for a half-term holiday on the Sandringham estate where they could also pay a visit to King Charles https://t.co/Ejh7RiIJSZ pic.twitter.com/EPy3hCcIZs

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 9, 2024