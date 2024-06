Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον και ο βασιλιάς Κάρολος βρέθηκαν ξανά μαζί σήμερα στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ για πρώτη φορά, αφότου ξεκίνησαν και οι δύο θεραπεία για τον καρκίνο.

Η Κέιτ Μίντλετον ντυμένη με ένα ανοιχτόχρωμο σύνολο, παρακολούθησε μαζί με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας μια θεαματική επίδειξη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF), καθώς επέστρεψε θριαμβευτικά στα βασιλικά της καθήκοντα, στη μεγάλη γιορτή Trooping the Color για τα επίσημα γενέθλια του Βρετανού μονάρχη, βασιλιά Καρόλου.

Η παρουσία της ωστόσο ήταν υπό αμφισβήτηση καθώς απουσίασε από την τελική πρόβα για την λαμπρή τελετή το περασμένο Σαββατοκύριακο, με την επιβεβαίωση ότι τελικά θα παραστεί να δίνεται μόλις χθες στις 6 το απόγευμα.

Νωρίτερα, η 42χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας έκλεψε τα βλέμματα όλων όταν εμφανίστηκε χαμογελαστή μαζί με τα τρία της παιδιά, τον πρίγκιπα Τζόρτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις.

The Princess of Wales appears on the balcony at Buckingham Palace for the fly past at the King’s Birthday Parade. pic.twitter.com/Qnd1xz5eIV — Kate Mansey (@KateMansey) June 15, 2024

Η Κέιτ, επέβαινε σε άμαξα με τα παιδιά της, πριν από την ετήσια στρατιωτική παρέλαση «Trooping the Colour» κοντά στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο κεντρικό Λονδίνο.

Το πλήθος που είχε παραταχθεί κατά μήκος της διαδρομής χαιρέτησε και ζητωκραύγασε κατά τη διέλευση της άμαξας.

Ο Κάρολος επέβαινε σε ξεχωριστή άμαξα μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα, ακολουθούμενος από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, διάδοχο του Καρόλου και σύζυγο της Κέιτ, που ήταν έφιππος όπως και άλλα υψηλόβαθμα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

👑 Prince Louis dancing on balcony The prince seems to keeping himself well entertained by his surroundings as he waits with the Princess of Wales for the Red Arrows flypast Follow the latest from #TroopingtheColour👇https://t.co/OPSgLeLNF4 pic.twitter.com/ohuBqoizdM — The Telegraph (@Telegraph) June 15, 2024

Η Κέιτ, έχει υποβληθεί σε προληπτική χημειοθεραπεία μετά τη διάγνωση με καρκίνο και ενόσω η θεραπεία συνεχίζεται, η βελτιωμένη υγεία της σημαίνει πως ήταν σε θέση να εμφανιστεί δημόσια για πρώτη φορά από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Αφού πέρασε μεγάλο μέρος του χρόνου προκειμένου να προσαρμοστεί με τα νέα δεδομένα στη ζωή της καθώς υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία, η Κέιτ έδειχνε χαλαρή καθώς κινούνταν σε μία από τις πιο διάσημες οδούς του Λονδίνου με την οικογένειά της.

Η οικογένεια έφτασε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στις 10 το πρωί, με τον Τζορτζ να κάθεται ανάμεσα στην Κέιτ και τον Γουίλιαμ και τη Σάρλοτ και τον Λούις απέναντι.

Η βασιλική πομπή στη συνέχεια επέστρεψε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ την ώρα που στο κεντρικό Λονδίνο άρχισε να πέφτει δυνατή βροχή.

Το στρατιωτικό θέαμα, γνωστό και ως παρέλαση γενεθλίων, είναι δώρο του τμήματος Household και ο Κάρολος συμμετείχε για πρώτη φορά το 1951, σε ηλικία τριών ετών, ιππεύοντας σε άμαξα με τη γιαγιά του, τη βασίλισσα μητέρα, και τη θεία του, πριγκίπισσα Μαργαρίτα.