Ερωτήματα σχετικά με το επαγγελματικό υπόβαθρο της νέας εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, προκαλεί η αποκάλυψη ότι δεν έχει περάσει τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος την παρουσίασε ως δικηγόρο κατά την ανακοίνωση του διορισμού της, ενώ και η ίδια έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα τον συγκεκριμένο επαγγελματικό τίτλο σε τηλεοπτικές εμφανίσεις της.

Η αποτυχία στις εξετάσεις και η επαγγελματική πορεία στην Κίνα

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η Ζακαράια συμμετείχε στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνιας, αφού αποφοίτησε το 2011 από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τις περάσει. Εκείνη την περίοδο προετοίμαζε τον γάμο της και εγκαταστάθηκε στο Πεκίνο, όπου άρχισε να εργάζεται ως συνεργάτιδα στο τμήμα διεθνών υποθέσεων της Zhong Lun Law Firm.

Πρόσωπο που γνωρίζει λεπτομέρειες για την απασχόλησή της ανέφερε ότι συνέτασσε συμβάσεις εκατομμυρίων δολαρίων για διασυνοριακές συναλλαγές. Η απόκτηση δικηγορικής άδειας στις ΗΠΑ δεν αποτελούσε προϋπόθεση, καθώς οι εργαζόμενοι στο διεθνές τμήμα απασχολούνταν τυπικά ως διεθνείς νομικοί σύμβουλοι, ενώ υπήρχαν Κινέζοι δικηγόροι που αναλάμβαναν τις επίσημες γνωμοδοτήσεις.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της το 2025, η ίδια δήλωσε ότι, όσο βρισκόταν στην Κίνα, εργαζόταν και ως εξωτερική νομική σύμβουλος του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου και οι εξηγήσεις της Ζακαράια

Τα επαγγελματικά της προσόντα τέθηκαν υπό αμφισβήτηση όταν το όνομά της δεν εντοπίστηκε στα μητρώα αδειοδοτημένων δικηγόρων της Καλιφόρνιας, του Τέξας και της Ουάσινγκτον. Όταν δημοσιογράφος τη ρώτησε σε ποια αμερικανική πολιτεία είχε περάσει τις εξετάσεις, η Ζακαράια απάντησε «όταν μετακόμισα στην Κίνα». Σε μετέπειτα δήλωσή της υποστήριξε:

«Ασχολήθηκα επαγγελματικά με το δίκαιο των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, διαθέτοντας όλα τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα».

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσανγκ υπερασπίστηκε τον διορισμό της, δηλώνοντας: «Η Κέιτι αποτελεί μια εξαιρετική και πολύτιμη προσθήκη στην ομάδα. Διαθέτει μοναδικά προσόντα και εξαιρετική ευφυΐα, ώστε να ενημερώνει τον αμερικανικό λαό για όλα τα σπουδαία πράγματα που έχουν κάνει ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του, και θα επιτελέσει εξαιρετικό έργο ως εκπρόσωπος Τύπου».

Παράλληλα, αξιωματούχος διευκρίνισε ότι ο πρόεδρος δεν την προσέλαβε για να ασχοληθεί με νομικές υποθέσεις.

Το αυστηρό νομικό πλαίσιο και η στάση των ακαδημαϊκών

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος απαιτεί άδεια από την αρμόδια αρχή. Σε ορισμένες πολιτείες, η χρήση του τίτλου χωρίς άδεια ενδέχεται να επιφέρει ποινικές διώξεις. Πριν από τις εξετάσεις της Καλιφόρνιας —οι οποίες θεωρούνται από τις δυσκολότερες της χώρας— η Ζακαράια είχε περάσει επιτυχώς την Πολυπολιτειακή Εξέταση Επαγγελματικής Ευθύνης.

Ο Ρόμπερτ Πούσο, καθηγητής της στο Pepperdine, την περιέγραψε ως «καλή φοιτήτρια Νομικής και πραγματικά καλό άνθρωπο», σημειώνοντας πάντως ότι ορισμένοι καταξιωμένοι νομικοί επιστήμονες δεν διαθέτουν δικηγορική ιδιότητα. Ο πρώην καθηγητής της, Ρότζερ Άλφορντ, τη θυμάται ως «ένα από τα αστέρια του Pepperdine» και εξέφρασε την ελπίδα το κοινό «να τη γνωρίσει προτού βιαστεί να την κρίνει».

Ωστόσο, επισήμανε ότι «σε γενικές γραμμές, θα ήταν ασυνήθιστο να λες ότι είσαι δικηγόρος, εάν δεν έχεις περάσει τις σχετικές εξετάσεις κάπου».

Οι τηλεοπτικές της εμφανίσεις ως «δικηγόρος»

Στο προφίλ της στο LinkedIn, η Ζακαράια αναφέρει ότι εργάστηκε ως επικεφαλής νομική σύμβουλος της οργάνωσης Fix California, όπου φέρεται να συντόνιζε τους εξωτερικούς δικηγόρους. Ανάλογο ζήτημα είχε προκύψει στο παρελθόν με τον δικαστή Τόμας Γκρίφιθ, ο οποίος υπηρετούσε ως επικεφαλής νομικός σύμβουλος πανεπιστημίου χωρίς άδεια στη Γιούτα, αν και ο διορισμός του τελικά επικυρώθηκε από τη Γερουσία.

Πριν από τον Λευκό Οίκο, η Ζακαράια εμφανιζόταν συχνά στα τηλεοπτικά δίκτυα Fox News, CNN και Newsmax. Κατά τις παρεμβάσεις της αυτοχαρακτηριζόταν συχνά δικηγόρος. «Ως δικηγόρος, τα διαδικαστικά βήματα είναι απολύτως κρίσιμα για να διασφαλιστεί ότι θα γίνουν όλα σωστά», είχε δηλώσει στο Fox News, ενώ στα γραφικά της οθόνης παρουσιαζόταν ταυτόχρονα ως νομική σύμβουλος και ως δικηγόρος.