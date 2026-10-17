Σε φιάσκο εξελίχθηκε η επιλογή της Κέιτι Ζακαράια για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, καθώς, σύμφωνα με ρεπορτάζ μεγάλων διεθνών δικτύων (όπως το CNN, το BBC, οι New York Times και το Axios), απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της μόλις πέντε 24ωρα μετά τον διορισμό της.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη καταγράφεται πλέον ως η πιο βραχύβια θητεία εκπροσώπου Τύπου στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ. Μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, η Ζακαράια βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής για το βιογραφικό της, ενώ η παρθενική της εμφάνιση στην αίθουσα ενημέρωσης των συντακτών κρίθηκε απογοητευτική.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ξεπέρασε κατά πολύ το διαβόητο «ρεκόρ» του Άντονι Σκαραμούτσι, του οποίου η θητεία ως διευθυντή Επικοινωνίας στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ είχε διαρκέσει 11 ημέρες – δημιουργώντας μάλιστα την άτυπη μονάδα μέτρησης «ένα Σκαραμούτσι» για τις σύντομες πολιτικές καριέρες.

Η… συμβουλή του Τραμπ και το παρασκήνιο της εξόδου

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ουσιαστικά την αποχώρησή της, αποδίδοντάς την στην ασφυκτική πίεση των media. «Δεν έχω ξαναδεί τα μέσα ενημέρωσης να φέρονται με τόση σκληρότητα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, αποκαλύπτοντας μάλιστα τι της είπε κατ’ ιδίαν: «Τη συμβούλευσα, αν ήμουν στη θέση της, να το σκεφτεί ξανά. Της ξεκαθάρισα ότι εγώ θα επανεξέταζα την απόφασή μου».

Παρά την κακή κατάληξη, ανώτερη πηγή του Λευκού Οίκου μίλησε στο Axios και διευκρίνισε ότι ο Τραμπ διατηρεί πολύ καλή άποψη για εκείνη, τονίζοντας πως όσα δήλωσε δημόσια για να την υπερασπιστεί, ταυτίζονται με όσα συζήτησαν κατ’ ιδίαν.

Η πορεία της πάντως, ήταν εξαρχής ταραχώδης. Ανακοινώθηκε στις 9 Οκτωβρίου ως αντικαταστάτρια της Καρολάιν Λέβιτ, ανέλαβε επίσημα στις 12 του μήνα και στις 13 έκανε την πρώτη –και όπως αποδείχθηκε, τελευταία– ενημέρωσή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, το άγχος της μπροστά στους δημοσιογράφους ήταν έκδηλο, γεγονός που δυσαρέστησε τον πρόεδρο.

Το ανύπαρκτο πτυχίο και η έκπληξη του προέδρου

Το μεγαλύτερο πλήγμα στην αξιοπιστία της ήρθε όταν αποκαλύφθηκε πως δεν είχε άδεια άσκησης δικηγορίας, κάτι που «πάγωσε» τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την είχε παρουσιάσει ως νομικό στην πλατφόρμα Truth Social. Το θέμα έλαβε διαστάσεις μετά από σχετικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, η Ζακαράια παραδέχτηκε στο Fox News πως είχε κοπεί στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου. Δικαιολογήθηκε υποστηρίζοντας ότι δεν ξαναέδωσε επειδή σχεδίαζε να μετοικήσει στην Κίνα. «Το αποτέλεσμα δεν με ένοιαζε γιατί θα έφευγα στο εξωτερικό. Έδωσα απλώς για να μην φανεί ότι τα παράτησα», δήλωσε, ωστόσο η δικαιολογία αυτή φέρεται να εξόργισε περαιτέρω τον Τραμπ.

Η διπλωματική γκάφα με την Κίνα

Η κατάσταση επιδεινώθηκε από προγενέστερες δηλώσεις της που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Σε συνομιλία της με τον συντηρητικό αναλυτή Τζακ Ποσομπιέκ, η Ζακαράια είχε υποτιμήσει την Κίνα ως παγκόσμια δύναμη, λέγοντας: «Πώς γίνεται να είναι υπερδύναμη όταν δεν έχουν καν φυσιολογικές τουαλέτες;». Η ατάκα αυτή έφερε την επίσημη αντίδραση της κινεζικής πλευράς, με την εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ, Μάο Νινγκ, να της απαντά ειρωνικά να επισκέπτεται πιο συχνά τη χώρα τους για να μαθαίνει.

Το χρονικό της πρόσληψης και το… δείπνο της παρηγοριάς

Η επιλογή της Ζακαράια ήταν προσωπικό στοίχημα του Τραμπ, με τη βοήθεια της συμβούλου του, Νάταλι Χαρπ. Έχοντας μπει κρυφά στον Λευκό Οίκο στις 8 Οκτωβρίου για να αποφύγει τα βλέμματα, κατάφερε να κερδίσει τον πρόεδρο στη μεταξύ τους συνάντηση. Η προσωπάρχης Σούζι Γουάιλς ενημερώθηκε, αλλά δεν έφερε αντίρρηση, θεωρώντας το πόστο ως προσωπική επιλογή του Τραμπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ψηλά στη λίστα βρισκόταν η παρουσιάστρια του Fox News, Μαρία Μπαρτιρόμο, η οποία απέρριψε την πρόταση για οικονομικούς λόγους, καθώς ο κρατικός μισθός ήταν αισθητά μικρότερος από το συμβόλαιό της. Επίσης, είχε εξεταστεί το όνομα του σχολιαστή Σκοτ Τζένινγκς, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η διαδικασία.

Αν και το προσωπικό του Λευκού Οίκου την αντιμετώπισε αρχικά με καχυποψία, φοβούμενο απολύσεις, η θητεία της έληξε πριν καν προλάβει να εγκλιματιστεί. Παρά το άδοξο τέλος της επαγγελματικής της πορείας στην κυβέρνηση, οι προσωπικές της σχέσεις με την ηγεσία παραμένουν στενές.

Είναι ενδεικτικό ότι το βράδυ της Παρασκευής, αμέσως μετά την αποπομπή της, είχε προγραμματίσει οικογενειακό δείπνο με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. «Ο πρόεδρος δεν είναι ο μόνος που τρέφει συμπάθεια στο πρόσωπό της», κατέληξε πηγή της κυβέρνησης, κλείνοντας έτσι ένα από τα πιο σύντομα και επεισοδιακά κεφάλαια στην επικοινωνιακή ιστορία του Λευκού Οίκου.