Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, εθεάθη στο Λος Άντζελες μετά από τη σύντομη θητεία της εντός της κυβέρνησης, η οποία έφτασε στο τέλος της μέσα σε μόλις πέντε ημέρες.

Η 41χρονη εκλήθη να παραιτηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, μετά από μια ασταθή πρώτη παρουσία μπροστά τους δημοσιογράφους, αλλά και εν μέσω των αποκαλύψεων ότι δεν πέρασε ποτέ τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, παρόλο που η ίδια αυτοπροσδιοριζόταν ως δικηγόρος.

Τη Δευτέρα, εθεάθη στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, επιδεικνύοντας τους γυμνασμένους κοιλιακούς της με μια μπλε και κόκκινη αθλητική αμφίεση που θύμιζε έντονα τη στολή της Superwoman. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε δημοσίως από την ημέρα της παραίτησης.

Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης και οι δηλώσεις Τραμπ

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, έγινε γνωστό ότι η Ζακαράια παραχωρούσε συνέντευξη σε δημοσιογράφο της Wall Street Journal όταν ένας συνάδελφός της την τράβηξε παράμερα. Αφού ζήτησε συγγνώμη και είπε στον δημοσιογράφο ότι θα λείψει μόνο για λίγα λεπτά, δεν επέστρεψε ποτέ.

Λίγες στιγμές αργότερα, το νέο της αφεντικό, ο Πρόεδρος Τραμπ, δέχτηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους στο νέο του ελικοδρόμιο, όπου δήλωσε ότι της ζήτησε να επανεξετάσει τον ρόλο της.

«Της είπα: “Είναι αυτό για εσένα, Κέιτι; Επειδή, ειλικρινά, δεν το έχεις ανάγκη”», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. Όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό της, ο Πρόεδρος απάντησε:

«Δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα την αφήσω να πάρει εκείνη την απόφαση». Αυτό αποδείχθηκε το χαριστικό χτύπημα για την πιο σύντομη θητεία εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου στην ιστορία των ΗΠΑ.

Η θητεία της είναι συντομότερη ακόμη και από τις περίφημες 11 ημέρες του Άντονι Σκαραμούτσι ως διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου το 2017, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. Παράλληλα, νωρίτερα φέτος είχε αντέξει μόλις έξι εβδομάδες ως σύμβουλος επικοινωνίας στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η καταστροφική ενημέρωση Τύπου και τα αλλεπάλληλα λάθη

Η εβδομαδιαία παρουσία της Ζακαράια ήταν σύντομη και σκληρή. Η επεισοδιακή πρώτη και μοναδική της ενημέρωση, η οποία διήρκησε μόλις 14 λεπτά, σχολιάστηκε έντονα και διακωμωδήθηκε στο διαδίκτυο.

Ακόμη και οι συνήθως φιλικοί προς τον Τραμπ παρουσιαστές του Fox News ήταν ανάμεσα σε εκείνους που αμφισβήτησαν την απόδοσή της, η οποία βρισκόταν σε πλήρη αντίθεση με εκείνη της προκατόχου της, Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία είχε παραιτηθεί τον Αύγουστο μετά από μια επιτυχημένη θητεία 18 μηνών.

Η Ζακαράια σκόνταφτε πάνω στις προετοιμασμένες δηλώσεις της και τραύλιζε στις ίδιες της τις προτάσεις. Σε κάποιο σημείο, μάλιστα, αποκάλεσε τον Πρόεδρο «σύζυγό της».

Η επιλογή της για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου αποτελούσε έκπληξη. Το βιογραφικό της περιλάμβανε έξι εβδομάδες στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, εμφανίσεις σε συντηρητικά μέσα ενημέρωσης, έναν ρόλο στην εταιρεία Trump Media, καθώς και μια νομική καριέρα που τέθηκε υπό αμφισβήτηση.

Το θολό τοπίο με τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου

Όταν πιέστηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σχετικά με το αν είχε περάσει τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, η Ζακαράια απάντησε ότι έδωσε τις εξετάσεις στην Κίνα – όπου εργάστηκε μετά την αποφοίτησή της από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την απορία των δημοσιογράφων, καθώς η συγκεκριμένη εξέταση δεν προσφέρεται εκεί, ενώ οι Αμερικανοί πολίτες συνήθως δεν μπορούν να δώσουν κινεζικές νομικές εξετάσεις.

Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι δεν πέρασε ποτέ τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, καθώς δεν ήταν απαραίτητο για τη δουλειά της στην Κίνα, όπου τα αμερικανικά προσόντα δε θα είχαν καμία ισχύ.

Σε μια τεταμένη συνέντευξη με τον παρουσιαστή του Fox News, Σον Χάνιτι, παραδέχτηκε ότι απέτυχε στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνια το 2011, δεν τις ξαναέδωσε ποτέ και θεωρούσε τα αποτελέσματα αμελητέα.

Η αμήχανη συνέντευξη στο Fox Νews

Στην τελευταία συνέντευξή της στο Fox News σχετικά με τη «σκληρή πρώτη εβδομάδα» της, η Ζακαράια πιέστηκε ασυνήθιστα πολύ από τους παρουσιαστές σχετικά με το λόγο που περιέγραφε τον εαυτό της ως δικηγόρο στο παρελθόν.

«Δεν είναι εύκολη δουλειά να είσαι εκπρόσωπος Τύπου και ποτέ δε θέλεις να γίνεσαι εσύ το θέμα της είδησης», ανέφερε ο παρουσιαστής. «Αλλά πρέπει να ρωτήσω, εύχεσαι να είχες αποκαλύψει στον Πρόεδρο την αλήθεια για τις εξετάσεις και το ότι δεν τις πέρασες;»

«Λοιπόν, Λόρενς, αυτές οι ερωτήσεις δεν έγιναν ποτέ», απάντησε απότομα η Ζακαράια.

«Προσλήφθηκα ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου και όχι ως νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου. Οι συζητήσεις και ο λόγος που προσλήφθηκα ήταν για να εκπροσωπώ τον Πρόεδρο στον Τύπο».

Πηγή: dailymail