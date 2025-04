Η Κέιτλαν Κόλινς, είναι δημοσιογράφος του CNN, γνωστή για τις επίμονες όσο και δύσκολες ερωτήσεις που θέτει.

Η Κόλινς, εκτός από όμορφη είναι και ιδιαίτερα δυναμική. Την Δευτέρα (14/4) βρέθηκε στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, εξαιτίας των ερωτήσεών της σχετικά με την παράνομη απέλαση υπηκόου του Ελ Σαλβαδόρ. Υπενθυμίζουμε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε ότι ο εν λόγω άνδρας πρέπει -προσωρινά τουλάχιστον- να επιστρέψει στη χώρα.

Η δημοσιογράφος του CNN ρώτησε αν ο Αμπρέγκο Γκαρσία, που είχε απελαθεί κατά λάθος, θα επιστρέψει στις ΗΠΑ, απευθύνοντας την ερώτηση στη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι και τον αναπληρωτή επιτελάρχη Στίβεν Μίλερ. Η συγκεκριμένη ερώτηση προκάλεσε την «έκρηξη» του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Αμέσως μετά την ερώτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος άρχισε να την ειρωνεύεται ενώ αποκάλεσε το CNN ως «το κανάλι με τα χαμηλά νούμερα».

«Είναι δυνατόν να λέτε στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ τι να κάνει με τους πολίτες του;» διερωτήθηκε ο Τραμπ, συνεχίζοντας με επίθεση προς το CNN: «Γι’ αυτό δεν σας βλέπει κανείς. Θέλετε να αφήσουμε εγκληματίες ελεύθερους. Είστε άρρωστοι άνθρωποι».

JUST IN: President Trump has multiple members of his admin take turns ripping CNN’s Kaitlan Collins after she asked why an alleged MS-13 member was deported to El Salvador.

Lmao.

Pam Bondi, Stephen Miller, Marco Rubio, as well as Nayib Bukele all ripped the media after Collins… pic.twitter.com/R7Y2ZOSt37

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 14, 2025