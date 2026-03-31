Κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί ο φετινός εορτασμός του Πάσχα στον Ναό του Πανάγιου Τάφου, όπως ανακοίνωσε ο Λατίνος Πατριάρχης της Ιερουσαλήμ, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα.

Υπενθυμίζεται πως στις 29 Μαρτίου, Κυριακή των Βαΐων για τους Καθολικούς, ο καρδινάλιος δεν κατάφερε να εισέλθει στον Ναό, καθώς η ισραηλινή αστυνομία του απαγόρευσε την είσοδο, επικαλούμενη περιορισμούς που σχετίζονται με τον εν εξελίξει πόλεμο με το Ιράν.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις από ευρωπαϊκές χώρες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι ο Πατριάρχης θα έχει «πλήρη και άμεση» πρόσβαση στον Ναό.

Ωστόσο, όπως δήλωσε ο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, οι λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας θα τελεστούν χωρίς την παρουσία κοινού, με περιορισμένο αριθμό πιστών και έναν επίσκοπο. Παράλληλα, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία σχεδιάζει τη ζωντανή μετάδοση των εορτασμών του Πάσχα σε όλο τον κόσμο.