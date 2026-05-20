Νέο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) καταγράφει τις τρομακτικές στιγμές που ο κινητήρας αποκολλάται από αεροπλάνο της UPS, το οποίο συνετρίβη στο Λούισβιλ του Κεντάκι το 2025.

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει σε αργή κίνηση τον αριστερό κινητήρα και τον αριστερό πυλώνα στήριξης να αποκολλούνται από το αριστερό φτερό, αμέσως μετά την απογείωση του αεροσκάφους από τον διάδρομο προσαπογείωσης.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι ερευνητές που εξετάζουν το θανατηφόρο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Μοχάμεντ Άλι» του Λούισβιλ τον περασμένο Νοέμβριο, εντόπισαν παλαιότερα αρχεία που έδειχναν ρωγμές στη βάση του κινητήρα, καθώς και παρόμοια ελαττώματα που είχαν ανακαλυφθεί κατά τη διάρκεια ελέγχων συντήρησης.

Τα περισσότερα από αυτά τα ελαττώματα δεν είχαν αναφερθεί στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Το NTSB εστίασε την έρευνά του στο γιατί κανένας αρμόδιος από την κυβέρνηση ή τον κλάδο της αεροπλοΐας δεν εντόπισε αυτή την ανησυχητική τάση, ώστε να λάβει μέτρα για την πρόληψη του δυστυχήματος πριν από τον περασμένο Νοέμβριο.

Παράλληλα, οι ερευνητές έδωσαν στη δημοσιότητα περισσότερες από 2.000 σελίδες σχετικών εγγράφων κατά τη διάρκεια μιας διήμερης ακρόασης στην Ουάσιγκτον, με σκοπό την εξέταση των βαθύτερων αιτιών της καταστροφής.

Ο κινητήρας αποκολλήθηκε από το αριστερό φτερό του αεροσκάφους τύπου MD-11, καθώς αυτό επιτάχυνε στον διάδρομο.

Από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις πιλότοι του αεροπλάνου, καθώς και 12 άνθρωποι στο έδαφος, ενώ άλλοι 23 τραυματίστηκαν. Στο παρελθόν έχει καταγραφεί μόνο ένα ακόμη αεροπορικό συμβάν, με παρόμοιο μοντέλο αεροσκάφους όπου σημειώθηκε αποκόλληση κινητήρα.