Τουλάχιστον 58 άνθρωποι που πήγαιναν σε μια κηδεία έχασαν τη ζωή τους όταν το υπερφορτωμένο σκάφος στο οποίο επέβαιναν ανετράπη στην πρωτεύουσα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, Μπανγκί, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας.

«Ανασύραμε 58 πτώματα. Δεν γνωρίζουμε τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που επέβαιναν στο σκάφος», δήλωσε ο Τόμας Ντζιμασέ σε τοπικό ραδιοφωνικό δίκτυο.

