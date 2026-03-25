Στην εκταφή 32 πτωμάτων από έναν ομαδικό τάφο στην πόλη Κερίτσο της νοτιοδυτικής Κένυας, προχώρησαν χθες (24/3), οι τοπικές Aρχές.Η αστυνομία είχε ενημερωθεί το Σάββατο (22/3), σχετικά με τη μαζική ταφή 14 πτωμάτων από αγνώστους σε νεκροταφείο της περιοχής, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

After exposing an organ harvesting syndicate in Eldoret, things are starting to look very disturbing. Now we’re seeing bodies in a mass grave in Kericho, 33 souls.

You can’t ignore such patterns. From exposed syndicates to bodies quietly ending up in graves. something is not… pic.twitter.com/R1gAGxYKHY — a Aboge (@Aboge_27) March 24, 2026



Στον ομαδικό τάφο βρέθηκαν λείψανα «επτά ενηλίκων και 25 νηπίων», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο ιατροδικαστής Ρίτσαρντ Ντζορόγκε. Τα πτώματα, ορισμένα από τα οποία ήταν διαμελισμένα, είχαν τοποθετηθεί μέσα σε σακούλες, εξήγησε. Μερικά πιθανολογείται ότι προέρχονται από νεκροτομεία, συμπλήρωσε.

Kericho street boys contracted to dig the grave reveal how they were approached by police to dig a mass grave and a GK car brought bodies sliced & stacked in sacks with others without eyes… pic.twitter.com/7pkpPEFAsY — Boniface (@kilundeezy) March 24, 2026



Τα ανθρώπινα λείψανα μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας προκειμένου να καθοριστούν τα αίτια θανάτου. Tο 2023 είχε σοκάρει την κοινή γνώμη, η ανακάλυψη εκατοντάδων πτωμάτων στο δάσος της Σακαχόλα, κοντά στη Μομπάσα.

Τα περισσότερα θύματα πέθαναν από την πείνα, αφού ακολούθησαν το κήρυγμα του επικεφαλής μιας αίρεσης ο οποίος τους προέτρεψε να νηστέψουν μέχρι θανάτου για «να συναντήσουν τον Ιησού» προτού να έρθει το τέλος του κόσμου, το οποίο είχε προβλέψει ότι θα συνέβαινε τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς.

UPDATE: 32 bodies exhumed from mass grave in Kericho; bodies include 25 children and 7 adults with some parts of the body missing. What is happening in Kenya?! How is it the Ruto administration can’t protect human life? Do they even care about human life? pic.twitter.com/XX68A8MeTQ — David Maina Ndung’u (@DMainaNdungu) March 24, 2026

Η υπόθεση έγινε γνωστή ως «η σφαγή του δάσους της Σακαχόλα», μια από τις χειρότερες τραγωδίες στον κόσμο, που αφορούσε αίρεση.