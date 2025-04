Ο Κενυάτης βουλευτής Τσαρλς Ονγκόντο Γουέρε σκοτώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε ενέδρα που του έστησαν ένοπλοι σε δρόμο του Ναϊρόμπι, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Citizen TV.

Kasipul MP Charles Ong’ondo Were is dead. Preliminary reports indicate that he was shot dead by two gunmen on a motorbike along Ngong Road near City Mortuary. pic.twitter.com/90mml2VpJy

«Δύο ένοπλοι ακολουθούσαν με μοτοσικλέτα το αυτοκίνητό του» και γύρω στις 7:30 μ.μ. ένας εξ αυτών κατέβηκε από το δίκυκλο και πυροβόλησε από κοντινή απόσταση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του καναλιού. Ο οδηγός του βουλευτή επέζησε.

Live pictures of the vehicle that Hon Were was being driven in by his driver

He was sitting in the passenger’s seat. About 6 rounds were shot, some were aimed at him

The driver and bodyguard were not hurt

Inside his vehicle are some of his documents, including a Parliamentary… pic.twitter.com/wfBbgQl5QY

