Επτά άνθρωποι, ένας πιλότος και έξι τουρίστες, σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο με το οποίο πετούσαν συνετρίβη στην κομητεία Σαμπούρου της Κένυας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το ελικόπτερο πετούσε προς το φυσικό καταφύγιο Λοϊσάμπα, όταν συνετρίβη, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της αστυνομίας που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Η αστυνομία δεν ανέφερε τις εθνικότητες των τουριστών.

Το τουριστικό πρακτορείο πολυτελών ταξιδιών της Luxury tour agency &Beyond ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ένα ελικόπτερο που μετέφερε πελάτες του συνετρίβη κοντά στο όρος Ολολόκουε.

Βίντεο από το δυστύχημα: