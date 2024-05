Ακίνητο κατέρρευσε χθες Τρίτη το βράδυ στο Ναϊρόμπι και τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια, ανακοίνωσε αξιωματούχος στην κενυατική πρωτεύουσα.

«Στις 22:00 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) όλες οι οικογένειες είχαν εντοπιστεί, με την εξαίρεση τεσσάρων ανθρώπων», εξήγησε ο Μπράμουελ Σιμίγιου, αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της πρωτεύουσας της Κένυας.

Responding to a building collapse in Uthiru.. @KenyaRedCross @EMS_Kenya pic.twitter.com/jimNzmRUD1

Οι τέσσερις άνθρωποι που αγνοούνται είναι «νταντά και δύο παιδιά της ίδιας οικογένειας, καθώς και ένα κορίτσι δέκα ετών, άλλης οικογένειας», διευκρίνισε ο Σιμίγιου.

Ο κενυατικός Ερυθρός Σταυρός, που ανέπτυξε ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων επιτόπου, έκανε λόγο για δέκα ελαφρά τραυματίες.

The aftermath of the Residential building collapse in Uthiru area along Naivasha road.

Photo/Video courtesy pic.twitter.com/R81HPbGboH

— Construction Today Kenya🇰🇪 (@Constafrica) May 7, 2024