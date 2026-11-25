Ένοχος για νέες κατηγορίες, που αφορούν μεταξύ άλλων βάναυση συμπεριφορά και σωματική επίθεση, κρίθηκε σήμερα ο Πολ Μακένζι. Πρόκειται για τον επικεφαλής θρησκευτικής αίρεσης στην Κένυα, ο οποίος ήδη εκτίει συνολική κάθειρξη 200 ετών, για τον θάνατο περίπου 200 παιδιών, που οδηγήθηκαν στην ασιτία κατόπιν δικών του εντολών. Ο Μακένζι βρέθηκε ξανά στο εδώλιο για την υπόθεση των μαζικών δολοφονιών.

Το χρονικό της φρίκης στο δάσος Σακαχόλα

Ο Μακένζι βρισκόταν στο τιμόνι μιας χριστιανικής οργάνωσης με εσχατολογικό χαρακτήρα, η οποία είχε εγκατασταθεί σε δασική έκταση κοντά στις ακτές του Ινδικού Ωκεανού. Εκεί, παρότρυνε τα μέλη της κοινότητας να στερήσουν την τροφή από τους εαυτούς τους και τα παιδιά τους, υποστηρίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο θα εξασφάλιζαν την είσοδό τους στον παράδεισο πριν επέλθει το τέλος του κόσμου.

Συνολικά 500 άνθρωποι —ανάμεσά τους δεκάδες ανήλικοι— έχασαν τη ζωή τους, με τις σορούς να εντοπίζονται θαμμένες, ακόμη και ζωντανές, ή πεταμένες μέσα σε αποχωρητήρια. Η τραγωδία καταγράφεται ως μία από τις πλέον πολύνεκρες υποθέσεις που συνδέονται με θρησκευτικές αιρέσεις στη σύγχρονη ιστορία.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου στη Μομπάσα

Το Δικαστήριο εγκλημάτων κατά ανηλίκων της Τονονόκα, στη Μομπάσα, έκρινε ότι ο κατηγορούμενος καθοδήγησε γονείς στην κοινότητα Σακαχόλα να αφήσουν τα παιδιά τους αβοήθητα χωρίς φαγητό μέχρι να καταλήξουν. Συγκεκριμένα, κηρύχθηκε ένοχος για πέντε περιπτώσεις κακομεταχείρισης ανηλίκου και μία κατηγορία πρόκλησης σωματικής βλάβης, ενώ απαλλάχθηκε από άλλες κατηγορίες, όπως εκείνη των βασανιστηρίων.

«Από τα στοιχεία προκύπτει ότι στη Σακαχόλα ο κατηγορούμενος κήρυττε σε όλους τους παρευρισκόμενους την υποχρέωση να υποβληθούν σε απεργία πείνας μέχρι θανάτου, ορίζοντας μάλιστα σειρά προτεραιότητας: πρώτα έπρεπε να πεθάνουν τα παιδιά, έπειτα οι γυναίκες και τελευταίοι οι άνδρες», ανέφερε στην απόφασή της η δικαστής Νέλι Τσεπτσιρτσίρ. Κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο Μακένζι διατήρησε την ψυχραιμία του, χαμογελώντας ανά διαστήματα. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ το ύψος της νέας ποινής αναμένεται να καθοριστεί σε επόμενη συνεδρίαση.

Οι εκκρεμείς δίκες και οι ποινές-μαμούθ

Η δικαστική περιπέτεια του Μακένζι δεν ολοκληρώνεται εδώ, καθώς σε επόμενες διαδικασίες θα δικαστεί για τρομοκρατία, ριζοσπαστικοποίηση και μαζικές δολοφονίες. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα μέσα στον μήνα, ανώτερο δικαστήριο του επέβαλε ποινές κάθειρξης 100 ετών για ανθρωποκτονίες και επιπλέον 100 ετών για δολοφονίες μέσω στέρησης τροφής.

Πολιτικές ευθύνες και ιστορικοί παραλληλισμοί

Η «σφαγή της Σακαχόλα» συγκλόνισε την κοινή γνώμη της Κένυας τον Απρίλιο του 2023, όταν ξεκίνησαν οι εκταφές πτωμάτων κοντά στην παράκτια πόλη Μαλιντί. Παρά το κύμα αντιδράσεων και τις εκκλήσεις για αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο ελέγχου των θρησκευτικών ομάδων, καμία από τις σχετικές προτάσεις της κυβέρνησης ή της Γερουσίας δεν έχει μετατραπεί ακόμη σε νόμο. Την ίδια χρονιά, ο πρόεδρος Ουίλιαμ Ρούτο είχε αναλάβει δημοσίως την ευθύνη εκ μέρους της πολιτείας για την αδυναμία αποτροπής της τραγωδίας.

Σε διεθνές επίπεδο, το μέγεθος της θηριωδίας συγκρίνεται μόνο με την υπόθεση της αίρεσης στην Ουγκάντα το 2000, που κόστισε τη ζωή σε πάνω από 700 ανθρώπους, καθώς και με τη διαβόητη σφαγή του Τζόουνσταουν στη Γουιάνα το 1978, όπου εκατοντάδες πιστοί ήπιαν δηλητήριο κατόπιν εντολής του ηγέτη τους.