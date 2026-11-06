Δικαστήριο στη Μομπάσα της Κένυας ετοιμάζεται να ανακοινώσει την ποινή για τον ηγέτη της αίρεσης «Ημέρα της Κρίσης», Πολ Μακένζι, και 27 συγκατηγορουμένους του, μετά την κρίση τους ως ενόχων για τη δολοφονία 191 ανθρώπων, στη συντριπτική τους πλειονότητα παιδιών.

Η υπόθεση αφορά μία από τις πιο ανατριχιαστικές υποθέσεις μαζικής θρησκευτικής χειραγώγησης, με τις εισαγγελικές αρχές να εισηγούνται τη θανατική ποινή για τον επικεφαλής και ποινές ισόβιας κάθειρξης για τους συνεργούς του.

Παρά τις καταδίκες, οι κατηγορούμενοι διατηρούν τον ισχυρισμό της αθωότητάς τους, αρνούμενοι ότι εξανάγκασαν οποιονδήποτε να οδηγηθεί στον θάνατο.

Το «φερέφωνο» του Ιησού και οι «γάμοι» στο δάσος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δικαστική αίθουσα, οι ακόλουθοι του Μακένζι θεωρούσαν τον ηγέτη τους απευθείας εκπρόσωπο της θείας βούλησης, υπακούοντας τυφλά στην εντολή του να αφήσουν τα παιδιά τους να λιμοκτονήσουν προκειμένου να «συναντήσουν τον Ιησού».

Οποιαδήποτε αντίσταση αντιμετωπιζόταν με ωμή βία, καθώς μαρτυρίες συγκατηγορουμένων επιβεβαίωσαν ότι όσοι δίσταζαν να τηρήσουν τη θανατηφόρα νηστεία ξυλοκοπούνταν βάναυσα μέχρι να υποκύψουν.

Η ηγεσία της αίρεσης είχε προσδώσει μάλιστα έναν μακάβριο τελετουργικό συμβολισμό στην όλη διαδικασία, βαφτίζοντας τις ταφές των θυμάτων στο δάσος Σακαχόλα ως «γάμους» και εξυμνώντας τους νεκρούς ως «παντρεμένους με τον Ιησού».

Οργανωμένο σύστημα εξόντωσης πίσω από τα εκατοντάδες θύματα

Η δικαστική έρευνα κατέδειξε ότι οι απώλειες ζωών δεν ήταν τυχαίες, αλλά αποτέλεσμα ενός άρτια δομημένου συστήματος πειθαναγκασμού. Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις απέδειξαν ότι τα περισσότερα θύματα κατέληξαν από προχωρημένη λιμοκτονία, ενώ άλλα υπέκυψαν από στραγγαλισμό, ασφυξία ή βαριά χτυπήματα στο κεφάλι.

Ακόμη και άτομα που εντοπίστηκαν ζωντανά κατά τις πρώτες επιχειρήσεις των αρχών δεν κατάφεραν να επιβιώσουν λόγω του ακραίου υποσιτισμού. Η τρέχουσα ετυμηγορία αφορά 191 περιπτώσεις, παρόλο που από τους ρηχούς τάφους του δάσους έχουν ανασυρθεί συνολικά περισσότερα από 400 πτώματα.

Δεκαέξι χρόνια ανεξέλεγκτης δράσης και κρατικής αδιαφορίας

Το μακάβριο εύρημα στο Σακαχόλα έφερε στο φως χρόνιες παραλείψεις των κρατικών μηχανισμών. Η αίρεση ιδρύθηκε το 2003 και για περισσότερα από 16 χρόνια στρατολογούσε ανεμπόδιστα χιλιάδες πιστούς μέσω παραρτημάτων και του τηλεοπτικού σταθμού Times TV.

Τα κηρύγματα του Μακένζι καλλιεργούσαν συστηματικά τον σκοταδισμό και επικίνδυνες θεωρίες συνωμοσίας, δαιμονοποιώντας την εκπαίδευση, την ιατρική περίθαλψη και τις ψηφιακές ταυτότητες.

Πορίσματα της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποκάλυψαν πως τοπικοί αξιωματούχοι αγνοούσαν συστηματικά τα ανησυχητικά σημάδια, επιτρέποντας στον ηγέτη της οργάνωσης να συνεχίσει το έργο του, ακόμη και μετά από παλαιότερες συλλήψεις, έως ότου μετέφερε το κέντρο επιχειρήσεών του στα βάθη του δάσους το 2019.