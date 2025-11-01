Επιμέλεια: Γ.Κ.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 31 θεωρούνται αγνοούμενοι στη δυτική Κένυα, μετά την κατολίσθηση που προκλήθηκε χθες Παρασκευή από καταρρακτώδεις βροχές, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών, Κιπτσούμπα Μουρκόμεν.

Ο ίδιος ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αναστέλλονται προσωρινά για σήμερα, αλλά θα ξαναρχίσουν αύριο, Κυριακή. Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους που ζουν κοντά σε εποχικά ποτάμια και σε περιοχές που επλήγησαν από κατολισθήσεις να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα σημεία.

Ο υπουργός προσέθεσε ότι 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν αεροπορικώς στην πόλη Ελντορέτ, στη δυτική Κένυα.

Ο Κενυατικός Ερυθρός Σταυρός δημοσίευσε αεροφωτογραφίες που δείχνουν εκτεταμένες κατολισθήσεις και ανακοίνωσε ότι συντονίζει τις προσπάθειες διάσωσης με την κυβέρνηση, περιλαμβανομένων αεροδιακομιδών των τραυματιών. Όπως σημειώνει, η πρόσβαση σε πολλές πληγείσες περιοχές παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη λόγω πλημμυρών και αποκλεισμένων δρόμων.

Πέρυσι, η περίοδος των βροχών, ενισχυμένη από το φαινόμενο Ελ Νίνιο, είχε προκαλέσει φονικές πλημμύρες στην ανατολική Αφρική, επηρεάζοντας την Κένυα καθώς και γειτονικές χώρες όπως η Τανζανία, η Αιθιοπία και η Ουγκάντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ