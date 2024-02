Τουλάχιστον 300 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε πελώρια πυρκαγιά εξαιτίας έκρηξης αερίου τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στο Ναϊρόμπι στην Κένυα, ανακοίνωσε σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός.

Χάρη σε «συντονισμένες ενέργειες διαφόρων μονάδων επέμβασης» κατορθώθηκε «να απομακρυνθούν εσπευσμένα 271 άνθρωποι και να διακομιστούν σε διάφορα κέντρα υγείας στο Ναϊρόμπι», την κενυατική πρωτεύουσα, τόνισε ο Ερυθρός Σταυρός μέσω X (του πρώην Twitter), προσθέτοντας ότι προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε άλλους 27 ανθρώπους επιτόπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Late night Tragedy: Several feared dead as a gas station catches fire in Embakasi#Embakasi #EmbakasiFire #EmbakasiInferno pic.twitter.com/Rn0wDb3hqP — The Standard Digital (@StandardKenya) February 2, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🚨#WATCH: As a Massive Explosion at Gas Plant Leaves Numerous Dead and Injured⁰⁰ 📌#Nairobi | #Kenya A significant explosion has occurred at a gas plant in Nairobi, Kenya, resulting in huge fireballs and fires raging close to blocks of flats in the Embakasi region. A… pic.twitter.com/LxCfyyhgdt — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 2, 2024

Huge explosions reported in Embakasi, Nairobi in #Kenya Nairobi Police chief confirms that the fire resulted from an explosion at a gas filling point. Initial reports indicate that at least 165 people have been injured.pic.twitter.com/dRWGxWmE1S — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 2, 2024

Βίντεο-Φωτογραφία: The Standard Digita