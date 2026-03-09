Ο Ισραηλινός συγγραφέας Έτγκαρ Κερέτ και ο νέος πόλεμος: «Είμαστε θεατές, δεν γνωρίζουμε τους στόχους και δεν μπορούμε να ζητήσουμε λογοδοσία για τα αποτελέσματα».

Το σπίτι του Etgar Keret είναι ένα από τα πιο ήσυχα μέρη του Τελ Αβίβ. Ο συνεχής ήχος των συναγερμών που προέρχονται από τα κινητά τηλέφωνα δεν φτάνει εδώ, για έναν πολύ απλό λόγο: ο πιο ειρωνικός συγγραφέας της σύγχρονης ισραηλινής λογοτεχνίας έχει απεγκαταστήσει από το κινητό του το Tzofar, την εφαρμογή που ρυθμίζει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων εδώ, προειδοποιώντας τους όταν πλησιάζει πύραυλος, για να αποφύγουν να τον χτυπήσει.

«Ο υπολογισμός των πιθανοτήτων δείχνει ότι η πιθανότητα να πέσει ένας πύραυλος είναι χαμηλή. Και η πιθανότητα να σε χτυπήσει είναι πολύ χαμηλή: αρνούμαι να μπω σε αυτό το κλίμα συλλογικής υστερίας», χαμογελά ο Keret. Αδιαφορώντας επίσης για τα παράπονα των γειτόνων του, που τον θεωρούν κακό παράδειγμα για όσους – μια εβδομάδα μετά την έναρξη αυτού του ακόμη ενός πολέμου και αυτού του ακόμη ενός γύρου συναγερμών – αρχίζουν να κουράζονται να κατεβαίνουν στα καταφύγια κάθε δύο ώρες, μέρα και νύχτα.

Μη ρεαλιστικοί στόχοι από Νετανιάχου

Εδώ είμαστε πάλι: άλλη μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, άλλος ένας πόλεμος, άλλη μια από τις συζητήσεις μας. Θα ξεκινήσω από εκεί που είχαμε μείνει τον Οκτώβριο: «Δεν έχει τελειώσει», είπε τότε μπροστά στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Είχε δίκιο…

«Δεν ήταν δύσκολο. Εδώ και δυόμισι χρόνια ο Νετανιάχου θέτει στόχους που, όπως είναι προφανές σε όποιον γνωρίζει κάτι, δεν είναι ρεαλιστικοί: πλήρης νίκη επί της Χάμας, όροι για κατάπαυση του πυρός που δεν μπορούν να εφαρμοστούν… Η βασική ιδέα είναι να πούμε στους Ισραηλινούς ότι ζουν ένα αφόρητο παρόν με την υπόσχεση ενός τέλειου μέλλοντος. Αλλά αν δεν αντιμετωπιστεί πραγματικά αυτό που συμβαίνει, τα προβλήματα επιστρέφουν. Και τότε πρέπει να ξεκινήσει ένας άλλος πόλεμος: όπως τον Ιούνιο, όταν μας είπαν ότι είχαμε πετύχει μια ιστορική νίκη εναντίον του Ιράν. Και αντίθετα…».

Ο πιο σκοτεινός πόλεμος από όλους

Μοιάζει με την ιστορία ενός μάγου που με το ξόρκι του καταφέρνει να κρατήσει τα μάτια όλων καρφωμένα. Πώς είναι δυνατόν το κοινό να μην ξυπνάει;

«Επειδή δεν υπάρχει ένα σαφές σημείο, ένας στόχος, στον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να αναφερθούν και για τον οποίο μπορούν να ζητήσουν λογοδοσία. Έχω ζήσει τόσους πολέμους που θα μπορούσα να γράψω κριτικές για αυτούς: αυτός είναι ο πιο σκοτεινός από όλους. Δεν έχουμε ιδέα τι συμβαίνει: το μόνο κατανοητό είναι αυτό το συνεχές «κατεβείτε στα καταφύγια, βγείτε από τα καταφύγια». Τα υπόλοιπα ακούγονται περίπου έτσι: «Σήμερα το Ισραήλ βομβάρδισε κάτι πραγματικά μυστικό: δεν μπορούμε να σας πούμε τι, αλλά ήταν υπέροχο». «Σήμερα το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δολοφόνησαν έναν πολύ ειδικό σύμβουλο του Χαμενεΐ», και μας λένε το όνομά του. Μετά αλλάζουν γνώμη: «Α, όχι, στην πραγματικότητα είναι κάποιος άλλος: αλλά και αυτός ήταν σημαντικός». Αλλά πόσοι άμαχοι έχουν πεθάνει; Προχωράμε; Καμία πραγματική απάντηση. Το μόνο πράγμα που έχουν κοινό ο πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος στο Ιράν είναι ότι κανένας από τους δύο δεν έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα».

Νετανιάχου και Τραμπ είναι πολύ καλοί στο να παρέχουν περιεχόμενο στο κοινό

Αυτό μας φέρνει πίσω στο κοινό νήμα που χρησιμοποιήσατε αυτά τα δυόμισι χρόνια για να καθοδηγήσετε τους αναγνώστες μέσα από αυτές τις κρίσεις: μια σειρά ταινιών που δεν τελειώνει ποτέ…

«Ακριβώς. Εδώ οι άνθρωποι δεν βλέπουν ταινίες ή κωμικές σειρές, βλέπουν τις ειδήσεις. «Δείξε μου τώρα τι θα συμβεί στο επόμενο επεισόδιο»: πάντα υπάρχει μια ιστορία, πάντα υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη. Άνθρωποι όπως ο Νετανιάχου και ο Τραμπ είναι πολύ καλοί στο να παρέχουν περιεχόμενο στο κοινό: ειδικά ο Τραμπ, που προέρχεται από τον κόσμο της τηλεόρασης. Ανοίγεις την οθόνη και λες: «Τι σόου θα κάνει απόψε; Θα τον καταδικάσουν για τους φόρους ή θα επιτεθεί στο Ιράν;». Ίσως στη χώρα σας οι άνθρωποι μιλάνε για το «Marty Supreme» ή για το υπέροχο νέο βιβλίο ενός νεαρού συγγραφέα. Εδώ δεν είναι έτσι: η ταινία για την οποία μιλάνε είναι η έκτακτη ανάγκη, και εμείς ζούμε μέσα σε αυτήν».

Δεν υπάρχει σχέδιο ούτε για πόλεμο, ούτε για διπλωματία

Αλλά είναι μια ταινία πολέμου. Και πολύ πραγματική: με νεκρούς, κατεστραμμένα σπίτια, παραλυμένη οικονομία. Πώς να μην αλλάξεις κανάλι;

«Αυτό που ζούμε είναι ένα είδος ψυχολογικού πειράματος: με εκατομμύρια ανθρώπους που περιμένουν το τέλος και πιστεύουν ότι είναι κοντά, ότι αρκεί να περιμένουν λίγο ακόμα. Αλλά πάντα κάνουν λάθος. Επιστρέφω στην έλλειψη ενός συνεκτικού σχεδίου: αν το σχέδιο του Τραμπ ήταν «Θα τους πω τόσα φρικτά αστεία που θα αναγκαστούν να παραδοθούν. Και αν δεν παραδοθούν, θα καταστρέψω τα λιμάνια τους», θα έλεγα ότι είναι ένα ηλίθιο σχέδιο, αλλά είναι ένα σχέδιο. Εδώ, όμως, δεν υπάρχει σχέδιο: ούτε για πόλεμο, ούτε για διπλωματία. Και όλοι ακολουθούν το μη-σχέδιο: συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, που τη μια μέρα είναι υπέρ του πολέμου και την άλλη όχι, επειδή δεν ξέρει τι είναι αυτός ο πόλεμος».

Ποιο το σχέδιο για την επόμενη μέρα

Πριν από μερικούς μήνες μας είπατε ότι θεωρούσατε το Ιράν απειλή για το Ισραήλ και ότι έπρεπε να σταματήσει: οκτώ μήνες και έναν πόλεμο μετά, το πιστεύετε ακόμα;

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το Ιράν είναι μια τεράστια απειλή: για το Ισραήλ και για τον κόσμο. Και ότι είναι σωστό να εξουδετερωθεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που κάνει ο Τραμπ έχει νόημα για μένα. Ανήκω στην ομάδα των ανθρώπων που – ήδη από μια εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα – ρώτησαν ποιο ήταν το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Ακόμα δεν έχουμε απάντηση. Βρισκόμαστε σε μια ατελείωτη ομίχλη πολέμου: στη Γάζα, όπως και στο Ιράν».

Δυστυχώς, είμαστε μέσα σε αυτήν την ταινία

Μια ομίχλη που, κοιτάζοντάς την από το εξωτερικό, κρύβει πολλά πράγματα για αυτή τη χώρα…

«Αυτό που κάνουν οι έποικοι στη Δυτική Όχθη. Ή το πολύ υψηλό ποσοστό εγκληματικότητας στις αραβικές κοινότητες, το οποίο η αστυνομία του Μπεν Γκβίρ αρνείται να αντιμετωπίσει. Ή οι παραλογισμοί ορισμένων υπουργών. Αλλά και το γεγονός ότι ο αντισημιτισμός έχει αυξηθεί και πλήττει ακόμη και όσους δεν έχουν καμία σχέση με ορισμένες επιλογές. Είναι η ταινία μας: και δυστυχώς είμαστε μέσα σε αυτήν».

Πηγή: repubblica