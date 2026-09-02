Μία ακόμη σορός εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από το ναυάγιο του καταμαράν «Filo Jet», το οποίο βυθίστηκε την Κυριακή στα ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να ανέρχεται πλέον σε εννέα.

Παράλληλα, ο Τουρκοκύπριος πολιτικός Ερχάν Αρικλί απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του ως «υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών». Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη προκειμένου η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα και χωρίς οποιαδήποτε πιθανότητα παρέμβασης.

Ο Αρικλί περιλαμβάνεται, επίσης, μεταξύ των προσώπων που καταζητούνται με διεθνές ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση της δολοφονίας του Τάσου Ισαάκ το 1996.

Μετά την ανάσυρση της ένατης σορού, 19 επιβάτες παραμένουν αγνοούμενοι. Συνολικά, στο καταμαράν επέβαιναν 267 άτομα, από τα οποία 239 κατάφεραν να διασωθούν.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Το ναυάγιο έχει εντοπιστεί στον βυθό, σε βάθος 514 μέτρων, με τις επιχειρήσεις εντοπισμού και ανάσυρσης να πραγματοποιούνται με τη συνδρομή ειδικών πλοίων του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού και τηλεκατευθυνόμενων υποβρύχιων οχημάτων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν τα πλοία TCG Işın και TCG Alemdar, τα οποία είναι εξοπλισμένα για την απεικόνιση του ναυαγίου, αλλά και για την ανάσυρση αντικειμένων και σορών από μεγάλο βάθος. Όπως δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, οι έρευνες θα πραγματοποιούνται όλο το εικοσιτετράωρο.

Εκτός καθηκόντων ο Αρικλί

Ο λεγόμενος πρωθυπουργός του κατοχικού καθεστώτος, Ουνάλ Ουστέλ, ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Ερχάν Αρικλί από τη θέση του. Όπως ανέφερε, η απόφαση δεν συνδέεται με πολιτικούς λόγους, αλλά αποσκοπεί στη διασφάλιση μιας πλήρους, ταχείας και διαφανούς έρευνας, χωρίς να δημιουργηθεί οποιαδήποτε υπόνοια παρέμβασης.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση, ο ίδιος ο Αρικλί είχε δηλώσει ότι προτίθεται να ζητήσει από τη λεγόμενη βουλή την άρση της ασυλίας του, ώστε να καταθέσει στις αρμόδιες αρχές και, εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε ευθύνη του, να αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, είχε ανακοινώσει ότι το Τμήμα Λιμένων θα υπαγόταν προσωρινά απευθείας στο γραφείο του Ουστέλ.

Στο μικροσκόπιο η άδεια απόπλου

Το «Filo Jet» αναχώρησε από την Κερύνεια με προορισμό το Τασουτζού της Τουρκίας. Λίγο μετά τον απόπλου άρχισε να εισρέει νερό από την πλώρη, ενώ το καταμαράν ανατράπηκε στην προσπάθειά του να επιστρέψει στο λιμάνι και στη συνέχεια βυθίστηκε.

Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων την κατάσταση του σκάφους, το οποίο ναυπηγήθηκε το 2000, τους τεχνικούς ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί, τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια απόπλου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα στα κατεχόμενα, η αρχική απόφαση ήταν να μην επιτραπεί η αναχώρηση του καταμαράν, ωστόσο περίπου μία ώρα αργότερα αυτή άλλαξε και το πλοίο απέπλευσε.

Στο πλαίσιο της έρευνας, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα στελέχη του λιμανιού που ενέκριναν τον απόπλου, ενώ εξετάζεται ο ρόλος μελών του πληρώματος, στελεχών της πλοιοκτήτριας εταιρείας και λιμενικών υπαλλήλων. Συνολικά, εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων και ο καπετάνιος του «Filo Jet», οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου.