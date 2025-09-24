Από το 2026, οι ιδιοκτήτες σκύλων που επισκέπτονται την ιταλική πόλη Μπολτσάνο θα πρέπει να καταβάλλουν ημερήσιο φόρο 1,50 ευρώ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου και αμφιλεγόμενου μέτρου για τους τετράποδους φίλους.

Οι ντόπιοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να πληρώνουν ετήσιο φόρο 100 ευρώ ανά σκύλο.

Η πρωτοβουλία, αποσκοπεί στην κάλυψη των εξόδων καθαριότητας δρόμων και στη χρηματοδότηση νέων πάρκων αποκλειστικά για σκύλους και τους ιδιοκτήτες τους. Δεν είναι ακόμη σαφές, αν ισχύουν οι φήμες ότι οι σκύλοι θα απαγορευτούν από τα κανονικά πάρκα.