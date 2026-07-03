H πολιτική ηγεσία του Ιράν απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη της χώρας. Ειδικότερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν βρέθηκε στην Τεχεράνη, όπου στάθηκε μπροστά στο φέρετρο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών τελετών για τη δημόσια κηδεία του.

Η κίνηση αυτή του αρχηγού της ιρανικής κυβέρνησης σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των πολυήμερων εκδηλώσεων μνήμης για τον θάνατο του θρησκευτικού ηγέτη, ο οποίος σφράγισε την πορεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας επί δεκαετίες, με την πολιτική παρουσία του Πεζεσκιάν να υπογραμμίζει τη θεσμική ενότητα της χώρας σε αυτή τη μεταβατική περίοδο.

Ο Πεζεσκιάν συνοδεύοταν από μέλη της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προέδρου του Κοινοβουλίου και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν.

Εικόνες που μεταδόθηκαν στην κρατική τηλεόραση δείχνουν τον Ιρανό πρόεδρο να προσεύχεται μπροστά στο φέρετρο του πρώην ανώτατου ηγέτη, πάνω στο οποίο είχε τοποθετηθεί ένα μαύρο τουρμπάνι.

Η σορός του Χαμενεΐ έφτασε σήμερα στο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη όπου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα για τρεις ημέρες πριν από την κηδεία του που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου στη γενέτειρά του Μασχάντ, τέσσερις μήνες αφού σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα.