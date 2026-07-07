Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν αποχαιρετά τον Ανώτατο Ηγέτη του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η οργή και η βαθιά θλίψη κυριαρχούν στο πλήθος που έχει κατακλύσει τους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης.

Λαοθάλασσα στην Τεχεράνη και συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφος του CNN, Φρεντ Πλέτγκεν, ο οποίος βρίσκεται στην Τεχεράνη, κατά τη διάρκεια της δημόσιας νεκρικής πομπής, χιλιάδες συγκεντρωμένοι κρατούν στα χέρια τους σημαίες του Ιράν και πορτρέτα του εκλιπόντος ηγέτη. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με το πλήθος να φωνάζει ρυθμικά ακραία συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική» και «θάνατος στο Ισραήλ», στρέφοντας τα βέλη του και εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι πολίτες που ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα από κάθε γωνιά της χώρας ζητούν άμεση απάντηση.

Μιλώντας στην κάμερα του CNN, μια Ιρανή δήλωσε χαρακτηριστικά: «Βγήκαμε στον δρόμο για να ζητήσουμε εκδίκηση για το αίμα του ηγέτη μας. Δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε αυτόν τον στόχο ούτε για ένα δευτερόλεπτο».

Η επίδειξη δύναμης από το καθεστώς του Ιράν

Παρά τον παλμό και τη μαζικότητα των εκδηλώσεων, ο διεθνής ανταποκριτής προχωρά σε μια σημαντική επισήμανση. Όπως σημειώνει, οι εικόνες αυτές δεν αντικατοπτρίζουν το σύνολο της ιρανικής κοινωνίας, καθώς δεν ήταν όλοι οι Ιρανοί υποστηρικτές του Χαμενεΐ.

Ωστόσο, η κυβέρνηση της Τεχεράνης φρόντισε να οργανώσει μια μαζική έξοδο του κόσμου στους δρόμους, μετατρέποντας το λαϊκό προσκύνημα σε μια ξεκάθαρη πολιτική και στρατιωτική επίδειξη δύναμης προς τη Δύση, σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας για το μέλλον της χώρας.

Η διαδρομή της νεκρικής πομπής σε Ιράν και Ιράκ και η ταφή στο Μασχάντ

Η γιγαντιαία πορεία με τη σορό του Αγιατολάχ Χαμενεΐ στους δρόμους της Τεχεράνης αποτελεί μόνο τον πρώτο σταθμό ενός εκτεταμένου τελετουργικού.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, η σορός του Ανώτατου Ηγέτη πρόκειται να μεταφερθεί τις επόμενες ημέρες για την απόδοση τιμών και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Ιράν, αλλά και του γειτονικού Ιράκ, όπου υπάρχουν σημαντικοί σιιτικοί ιεροί τόποι.

Η ιστορική αυτή νεκρική πομπή θα ολοκληρωθεί στην πόλη Μασχάντ, στα ανατολικά της χώρας, η οποία θα αποτελέσει και τον τόπο της τελευταίας του ανάπαυσης.