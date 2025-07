Νέα μαζική επίθεση από δεκάδες ρωσικά drones, δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Κίεβο. Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε μέσω Telegram, λίγο πριν από τις 05:00, ότι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε 14 τραυματίες, εκ των οποίων οι 12 χρειάστηκαν νοσηλεία.

Kiev the following one of the most dense drone and ballistic missile barrages of the entire war.

At least 12 iskanders hit Vasylkiv. pic.twitter.com/11kaJABLBi

— ayden (@squatsons) July 4, 2025