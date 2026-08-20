Σε ένα απέραντο καταφύγιο μετατράπηκε για ακόμη μία νύχτα το υπόγειο δίκτυο του Μετρό στο Κίεβο, καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα δέχθηκε σφοδρή, μαζική επίθεση με ρωσικούς πυραύλους και drones τα ξημερώματα της 20ής Αυγούστου.

Περισσότεροι από 38.000 πολίτες, ανάμεσά τους και 2.000 παιδιά, κατέφυγαν στους υπόγειους σταθμούς για να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς που διήρκεσαν σχεδόν εννέα ώρες.

Η φονική επιδρομή άφησε πίσω της τουλάχιστον 16 νεκρούς στην ευρύτερη περιοχή, κατεστραμμένες πολυκατοικίες και σοβαρές ζημιές ακόμη και σε νοσοκομείο παίδων.

Τρία λεπτά για να προστατευθούν

Η χρήση υπερηχητικών και βαλλιστικών πυραύλων έχει περιορίσει δραματικά τα περιθώρια αντίδρασης των πολιτών.

Κινούμενοι με ταχύτητες χιλιάδων χιλιομέτρων την ώρα, οι πύραυλοι αυτοί μπορούν να φτάσουν στον στόχο τους μέσα σε ελάχιστα λεπτά από τη στιγμή που ενεργοποιούνται οι σειρήνες της Πολιτικής Προστασίας.

Στην τελευταία επίθεση, οι πρώτες σφοδρές εκρήξεις ακούστηκαν λιγότερο από τρία λεπτά μετά την επίσημη προειδοποίηση.

Για τους ανθρώπους του Κιέβου, η είδηση του συναγερμού μετατρέπεται ακαριαία σε έναν εξαντλητικό αγώνα δρόμου προς το πλησιέστερο καταφύγιο, με τον χρόνο να μην είναι πάντα αρκετός για να φτάσουν όλοι με ασφάλεια.

Το Μετρό ως υπόγεια ασπίδα: 46 σταθμοί στην υπηρεσία των πολιτών

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το Μετρό του Κιέβου επιτελεί κομβικό ρόλο στον μηχανισμό επιβίωσης της πόλης.

Συνολικά 46 υπόγειοι σταθμοί λειτουργούν σε 24ωρη βάση ως καταφύγια κατά τη διάρκεια των συναγερμών, με τις πύλες τους να παραμένουν ανοιχτές για την άμεση υποδοχή του πληθυσμού.

Τα ξημερώματα της 20ής Αυγούστου, περισσότεροι από 38.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους πάνω από 2.000 παιδιά, φαίνεται να αναζήτησαν προστασία στις αποβάθρες και τους διαδρόμους του δικτύου, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοτικής επιχείρησης.

Οι αρχές έχουν διαμορφώσει συγκεκριμένες οδηγίες για τη χρήση του Μετρό ως καταφυγίου: