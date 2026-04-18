Ένας άνδρας άνοιξε πυρ στην περιοχή Χολοσίβσκι του Κιέβου της Ουκρανίας, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους, και στη συνέχεια οχυρώθηκε μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άγνωστος άνοιξε αρχικά πυρ εναντίον περαστικών, στη συνέχεια «ταμπουρώθηκε» εντός ενός σουπερμάρκετ, όπου κράτησε ομήρους και πραγματοποιήθηκε ειδική επιχείρηση για τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος και σκοτώθηκε έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών.

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν αρχικά ότι δύο νεκροί εντοπίστηκαν στην περιοχή Χολοσίεφσκι, ενώ πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας.

Και ο Δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, είχε κάνει λόγο αρχικά για δύο νεκρούς, ωστόσο σε ανάρτησή του στο Χ, στην οποία εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέβασε τον αριθμό των νεκρών σε πέντε.

«Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιxόρ Κλιμένκο, μόλις ανακοίνωσε ότι ο δράστης που άνοιξε πυρ εναντίον αμάχων στο Κίεβο έχει εξουδετερωθεί. Διερευνώνται όλες οι περιστάσεις. Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος πέντε ατόμων. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους τους. Δέκα άτομα νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή με τραύματα και ψυχικά τραύματα. Όλοι λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια. Τέσσερις όμηροι έχουν διασωθεί. Αναμένουμε ταχεία διερεύνηση. Οι ερευνητές της Εθνικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας βρίσκονται σε δράση. Έχω δώσει εντολή στον Υπουργό Εσωτερικών και στον αρχηγό της Εθνικής Αστυνομίας της Ουκρανίας να δημοσιοποιήσουν όλες τις επαληθευμένες πληροφορίες, σχετικά με την υπόθεση».

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται ένα παιδί, το οποίο διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο. Επίσης, αρκετοί ενήλικες λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Τραυματίας είναι επίσης φύλακας ασφαλείας του καταστήματος.

Βίντεο από το εσωτερικό του σουπερμάρκετ που έχουν ανέβει στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τον ένοπλο να κρατάει το αυτόματο όπλο.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο οι Ειδικές Δυνάμεις της ουκρανικής αστυνομίας εισέβαλαν στο κατάστημα όπου βρισκόταν ο δράστης και τον σκότωσαν, κατά την επιχείρηση της σύλληψης.

Είχε πάρει ομήρους και πυροβόλησε κατά των αστυνομικών κατά τη διάρκεια της σύλληψης, προσέθεσε, και σημείωσε ότι οι διαπραγματευτές προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του πριν την επιχείρηση.

«Μια ειδική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη για τη σύλληψη του άνδρα που ξεκίνησε τους πυροβολισμούς και βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ», δήλωσε ο Βιτάλι Κλίτσκο μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram για το περιστατικό στην περιοχή Χολοσίεβσκι της πρωτεύουσας.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, πυροβολισμοί ακούγονται επίσης εντός του σούπερ μάρκετ. Ως αποτέλεσμα των πυροβολισμών, υπάρχουν τραυματίες και αρκετοί νεκροί».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης είχε βάλει φωτιά στο διαμέρισμα όπου ζούσε, πριν πραγματοποιήσει την επίθεση.