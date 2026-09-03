Πρωτοφανές επεισόδιο ένοπλης συμπλοκής μεταξύ των δύο κορυφαίων ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στην καρδιά του Κιέβου, προκαλώντας πολιτικό σεισμό και την οργισμένη αντίδραση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στελέχη της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (HUR/GUR) ενεπλάκησαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών αξιωματικών, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Αφορμή στάθηκε η αμφιλεγόμενη σύλληψη και κράτηση του Στεπάν Καπλούνοφ, υπαρχηγού του Russian Volunteer Corps (RVC). Ο Ουκρανός Πρόεδρος έκανε λόγο για «απολύτως ντροπιαστική κατάσταση», διέταξε κατεπείγουσα έρευνα και προχώρησε στην πρώτη καρατόμηση υψηλόβαθμου στελέχους της SBU.

Το χρονικό της ένοπλης συμπλοκής

Η υπόθεση πυροδοτήθηκε από τις έρευνες της SBU σχετικά με φερόμενο σχέδιο της ρωσικής FSB για τη δολοφονία του Στεπάν Καπλούνοφ, υπαρχηγού του Russian Volunteer Corps (RVC), μιας ρωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης που πολεμά στο πλευρό του Κιέβου και υπάγεται απευθείας στη HUR.

Σύμφωνα με την πλευρά του RVC, ο Καπλούνοφ «απήχθη μέρα μεσημέρι» την 1η Σεπτεμβρίου από άγνωστα άτομα στην αυλή του σπιτιού του. Ο δικηγόρος του, Τάρας Μπορόβσκι, υποστήριξε ότι ο πελάτης του τελούσε υπό παράνομη και εξωδικαστική κράτηση από την SBU ήδη από τις 23 Αυγούστου, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς της SBU περί «αποτροπής δολοφονίας» ως επικοινωνιακό τέχνασμα.

Οι Διαφορετικές εκδοχές για τους πυροβολισμούς:

Η εκδοχή της SBU & Γενικής Εισαγγελίας: Ισχυρίζονται ότι οι αξιωματικοί της SBU δέχθηκαν ένοπλη επίθεση από μονάδα των Ενόπλων Δυνάμεων κατά τη διάρκεια ερευνητικών ενεργειών για τη ρωσική συνωμοσία και αναγκάστηκαν να ανταποδώσουν τα πυρά για να αφοπλίσουν τους επιτιθέμενους. Η εκδοχή της HUR: Ο διοικητής της ειδικής μονάδας «Timur» της HUR καταγγέλλει ότι άνδρες της SBU, μετά από αποτυχία των διαπραγματεύσεων για τις νομικές διαδικασίες, άνοιξαν πυρ εναντίον άοπλων στελεχών της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.



Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν τρία μέλη της HUR. Ο ένας φέρει διαμπερές τραύμα στο πόδι με ρήξη αρτηρίας και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας, ο δεύτερος νοσηλεύεται επίσης σοβαρά, ενώ ο τρίτος φέρει ελαφρότερα τραύματα.

Έξαλλος ο Ζελένσκι: Καρατομήσεις και αυστηρό μήνυμα

Η είδηση της ένοπλης αναμέτρησης εντός της πρωτεύουσας προκάλεσε την άμεση και οργισμένη παρέμβαση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος διέταξε τον Γενικό Εισαγγελέα Ρουσλάν Κραβτσένκο και το Κρατικό Γραφείο Ερευνών (DBR) να διεξαγάγουν κατεπείγουσα και αμερόληπτη έρευνα.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος στηλίτευσε τη στάση των υπηρεσιών με δραματικούς τόνους:

«Εδώ, στην Ουκρανία, επιτρέπεται να πυροβολούμε μόνο τους Ρώσους κατακτητές, για την υπεράσπιση της Ουκρανίας. Το κράτος μας δεν θα θεωρήσει ποτέ οποιαδήποτε άλλη ανταλλαγή πυρών ως κάτι που επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να κάνει. Πρόκειται για μια απολύτως ντροπιαστική κατάσταση».

Δείχνοντας την πρόθεσή του να επιβάλει την τάξη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε άμεσα προεδρικό διάταγμα για την απομάκρυνση του Όλεγκ Χράμοφ, επικεφαλής του τμήματος της SBU που είναι αρμόδιο για την προστασία των κρατικών μυστικών, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω δομικών αλλαγών στις ηγεσίες των υπηρεσιών.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, Κιρίλο Μπουντάνοφ, ζήτησε να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση.

⚡️Update: Zelensky dismisses high-ranking SBU official, demands investigation after shootout between Ukraine’s security services in Kyiv. President Zelensky has dismissed Oleg Khramov, head of the SBU’s department for the protection of state secrets.https://t.co/fpS5KuCG8k — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 2, 2026

Το σκοτεινό παρελθόν: Η «βεντέτα» SBU και HUR

Αν και οι ανοιχτές ένοπλες συγκρούσεις είναι σπάνιες, η αντιπαλότητα μεταξύ της πολιτικής υπηρεσίας ασφαλείας (SBU) και της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (HUR) διαθέτει βαθιές ρίζες και αιματηρό παρελθόν.

Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα καταγράφηκε τον Μάρτιο του 2022, τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής, όταν ο τραπεζίτης Ντένις Κιρέγιεφ, ο οποίος εργαζόταν για τη HUR και είχε παράσχει κρίσιμες πληροφορίες που έσωσαν το Κίεβο, βρέθηκε δολοφονημένος στο κέντρο της πόλης με σφαίρα στο κεφάλι.

Παρότι η SBU τον κατηγόρησε ως διπλό πράκτορα και προδότη, ο επικεφαλής της HUR, Κιρίλο Μπουντάνοφ, αποκάλυψε αργότερα ότι ο Κιρέγιεφ ήταν ήρωας που εκτελέστηκε εν ψυχρώ από μέλη της SBU λόγω έλλειψης συντονισμού και καχυποψίας μεταξύ των δύο υπηρεσιών.

A shoot-out between Ukraine’s two top intelligence agencies has broken out on the streets of Kyiv. On Wednesday morning, shots were exchanged between members of the State Security Service (SBU) and Main Intelligence Directorate (HUR). 🔗:https://t.co/VfpYrK6v4d pic.twitter.com/aPtsTQjhkg — The Telegraph (@Telegraph) September 2, 2026