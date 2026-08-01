Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν την Παρασκευή στο Κίεβο, ζητώντας την επιστροφή του Μιχαΐλο Φέντοροφ στο υπουργείο Άμυνας, δύο εβδομάδες μετά την αποπομπή του από τον πρόεδρο Ζελένσκι.

Η αποπομπή του υπουργού Άμυνας πυροδότησε κύμα διαμαρτυριών, λόγω του οποίου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναγκάστηκε να αντικαταστήσει επίσης τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι, ο οποίος θεωρούνταν αντίπαλος του Φέντοροφ.

Το βράδυ της Παρασκευής, χιλιάδες διαδηλωτές έκαναν πορεία στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας φωνάζοντας το όνομα του 35χρονου πρώην υπουργού και το σύνθημα «Φέρε τον πίσω!».

«Θέλουμε να επιστρέψει ένας αποτελεσματικός επικεφαλής», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η 38χρονη Ιρίνα Τκατσούκ. Ο 42χρονος Μίκολα, ο οποίος δεν ανέφερε το επώνυμό του, εξακολουθεί να μην θεωρεί δεδομένη την απομάκρυνση του Φέντοροφ από το υπουργείο Άμυνας.

Ο Μιχαΐλο Φέντοροφ κατέστησε σαφές την προηγούμενη εβδομάδα πως δεν θα δεχθεί να αναλάβει άλλη θέση στην κυβέρνηση, παρότι είχε προτάσεις από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης στο Κίεβο ήχησαν σειρήνες συναγερμού για ρωσική επίθεση. Ωστόσο, ελάχιστοι αντέδρασαν, παρόλο που οι διοργανωτές είχαν προειδοποιήσει πως η πορεία θα σταματούσε σε περίπτωση απειλής ρωσικών βομβαρδισμών. Δημοσιογράφος του AFP ανέφερε πως μία έκρηξη ακούστηκε στην ουκρανική πρωτεύουσα προτού σημάνει λήξη συναγερμού γύρω στις 8:30 το βράδυ.