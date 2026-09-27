Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, όταν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εξαπέλυσαν επίθεση σε αγορά λίγο έξω από το Κίεβο, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη πυρκαγιά.

Την είδηση έκαναν γνωστή οι ουκρανικές εισαγγελικές αρχές. Ειδικότερα, μέσα από σχετική ανακοίνωση στην πλατφόρμα του Telegram, η εισαγγελία διευκρίνισε ότι η επίθεση σημειώθηκε σε εμπορικό υπαίθριο χώρο στα δυτικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η έκταση της καταστροφής αποτυπώνεται σε φωτογραφικό υλικό που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες. Στις εικόνες διακρίνονται κατεστραμμένοι εμπορικοί πάγκοι, οχήματα τυλιγμένα στις φλόγες και διάσπαρτα συντρίμμια να έχουν κατακλύσει τον χώρο γύρω από το σημείο της επίθεσης.