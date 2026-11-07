Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση που εξαπέλυσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικές πληροφορίες που δημοσιοποίησε μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου.

Κατά την ίδια πηγή, υπέστη επίσης ζημιές κτήριο στο οποίο στεγάζεται νηπιαγωγείο.

Την επιδρομή ανακοίνωσε νωρίτερα ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. «Εκρήξεις σε προάστια του Κιέβου. Ο εχθρός πλήττει υποδομές με βαλλιστικούς πυραύλους», τόνισε αρχικά ο αιρετός μέσω Telegram.

Ο Κλίτσκο ενημέρωσε περίπου μισή ώρα αργότερα ότι «συντρίμμια» κατέπεσαν σε 5ώροφη πολυκατοικία, ενώ η πρόσοψη άλλης πολυκατοικίας υπέστη ζημιά.

Οι Αρχές συνέχιζαν να προειδοποιούν τους κατοίκους εναντίον του κινδύνου ρωσικών επιδρομών με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αναφέρει μερικές ώρες νωρίτερα, στο βραδινό διάγγελμά του, πως υπήρχαν πληροφορίες ότι ο στρατός της Ρωσίας ετοιμαζόταν να πλήξει ενεργειακούς στόχους, γέφυρες και άλλες υποδομές.

Η επιδρομή καταγράφτηκε μερικά 24ωρα πριν από την αναμενόμενη επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα, με μεσολάβηση της Ουάσινγκτον, στα ΗΑΕ την Τρίτη 10η και την Τετάρτη 11η Νοεμβρίου.

Οι προηγούμενες τέτοιες συνομιλίες, που είχαν αποβεί άκαρπες, διεξήχθησαν τον Φεβρουάριο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει τις τελευταίες ημέρες αισιόδοξος για την προοπτική «μεγάλης και όμορφης» συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, που οδεύει να κλείσει πέντε χρόνια.